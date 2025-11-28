快訊

香港宏福苑大火 港府證實已128人遇難

桃園大園1幼兒園失火！57名師生安全疏散 原來是抽水馬達釀禍

邱澤、許瑋甯今補辦婚宴！賓客名單曝光 這些大咖都來了

不滿女記者提問 川普再開罵稱對方「愚蠢」

中央社／ 佛州西棕櫚灘27日綜合外電報導

美國總統川普今天稱一名女記者「愚蠢」，為他因不滿媒體提問而侮辱女性的長串紀錄再添一筆。

法新社報導，川普在他位於佛羅里達州的莊園就美國境內阿富汗人審查問題回答提問時，打斷一名記者說：「妳是笨蛋嗎？妳是個愚蠢的人嗎？」

兩名國民兵（National Guard）昨天在白宮附近遭槍擊，據稱犯嫌是一名在2021年美軍倉促撤離阿富汗後被帶來美國的阿富汗國民。

這名記者提問，既然川普政府中曾有人表示，重新安置的阿富汗人已經過徹底審查，為何他還要歸咎於前任總統拜登（Joe Biden）。

川普厲聲回答，「因為他們放他們進來」，同時舉起一張照片，照片中一架美軍飛機擠滿了在塔利班（Taliban）當局重新掌權時逃離的人們。

川普說，他們「和其他數以千計不該在這裡的人一起進來，而妳只是因為愚蠢才問這種問題」。

侮辱和魯莽言論是川普時代的特色，但這位美國領袖似乎對媒體界的女性感到特別不滿。

川普昨天對一篇關注他年齡和漸顯疲態的「紐約時報」報導大發雷霆，稱這篇文章的女作者「醜陋」。

本月稍早，川普還稱一名女記者為「小豬」，並稱另一名女記者是「糟糕的人」。

川普 美國 阿富汗

延伸閱讀

2名國民兵遭槍擊 川普：其中一名已傷重不治

美國民警衛隊員遇襲 川普啟動大規模庇護與綠卡審查

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查關切國綠卡移民

外媒報導：高市事件透露新現實「川普以美中貿易協議至上」

相關新聞

感恩節震撼彈！川普回應國民兵槍擊案 宣布「永久暫停第三世界移民」

美國華府26日2名國民兵在白宮附近遭到阿富汗移民槍擊，一人死亡、一人重傷搶救中。總統川普當晚向全國發表談話，表示將採取必...

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

在2名國民兵於華府遭到外籍人士槍擊之後，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigrat...

高市引舊金山和約煽動「台灣地位未定」？ 中：不悔改

日本首相高市早苗11月26日在國會舉行的黨首討論會調整涉台發言，再度引發中國大陸強烈不滿，中國外交部昨批評高市避談「開羅...

華府槍手曾在阿富汗為美軍、CIA工作 今年4月申庇獲准

兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵26日在華府白宮附近遭到槍擊，當局已指證被捕的槍手是來自阿富汗的29歲男子拉坎瓦爾(Rahm...

槍手「橫跨美國」埋伏突擊國民兵 司法部：將求處死刑

兩名西維吉尼亞州國民兵26日在白宮附近遭槍擊之後，聯邦調查局(FBI)27日對已被證實為槍手的29歲阿富汗男子拉坎瓦爾(...

2人遭槍擊1死1重傷 國民兵延長華府任務

26日在華府街頭遭伏擊的兩名國民兵，分別為24歲的上士沃爾夫(Andrew Wolfe)與20歲的上兵莎拉‧貝克斯特羅姆...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。