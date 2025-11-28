不滿女記者提問 川普再開罵稱對方「愚蠢」
美國總統川普今天稱一名女記者「愚蠢」，為他因不滿媒體提問而侮辱女性的長串紀錄再添一筆。
法新社報導，川普在他位於佛羅里達州的莊園就美國境內阿富汗人審查問題回答提問時，打斷一名記者說：「妳是笨蛋嗎？妳是個愚蠢的人嗎？」
兩名國民兵（National Guard）昨天在白宮附近遭槍擊，據稱犯嫌是一名在2021年美軍倉促撤離阿富汗後被帶來美國的阿富汗國民。
這名記者提問，既然川普政府中曾有人表示，重新安置的阿富汗人已經過徹底審查，為何他還要歸咎於前任總統拜登（Joe Biden）。
川普厲聲回答，「因為他們放他們進來」，同時舉起一張照片，照片中一架美軍飛機擠滿了在塔利班（Taliban）當局重新掌權時逃離的人們。
川普說，他們「和其他數以千計不該在這裡的人一起進來，而妳只是因為愚蠢才問這種問題」。
侮辱和魯莽言論是川普時代的特色，但這位美國領袖似乎對媒體界的女性感到特別不滿。
川普昨天對一篇關注他年齡和漸顯疲態的「紐約時報」報導大發雷霆，稱這篇文章的女作者「醜陋」。
本月稍早，川普還稱一名女記者為「小豬」，並稱另一名女記者是「糟糕的人」。
