感恩節震撼彈！川普回應國民兵槍擊案 宣布「永久暫停第三世界移民」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普27日感恩節在佛州海湖莊園透過視訊向部隊致詞時，舉起美軍2021年8月撤出阿富汗用軍機載走數百名平民的知名照片。美聯社
美國總統川普27日感恩節在佛州海湖莊園透過視訊向部隊致詞時，舉起美軍2021年8月撤出阿富汗用軍機載走數百名平民的知名照片。美聯社

美國華府26日2名國民兵在白宮附近遭到阿富汗移民槍擊，一人死亡、一人重傷搶救中。總統川普當晚向全國發表談話，表示將採取必要的措施來移除不屬於美國的移民。他在感恩節上真實社群發文，宣布「將永久暫停所有來自第三世界國家的移民」。

川普寫道，即使美國在科技上已有進步，移民政策仍削弱那些成果，並使許多人的生活條件惡化，並宣布「我將永久暫停所有來自第三世界國家的移民，以讓美國體系得以完全恢復」。

他表示，將終止拜登政府所批准的數百萬件非法入境許可，包括「瞌睡喬自動筆簽署」的入境許可，並移除「任何對美國不是淨資產，或無法熱愛我們國家的人」，終止所有聯邦提供給非公民的福利與補貼；破壞國內安寧的移民將被剝奪公民資格；並驅逐任何成為公共負擔、構成安全風險，或與西方文明不相容的外國人。

川普強調：「這些目標將以大幅減少非法且具破壞性的族群為目的而推行，也包括那些透過未授權、且非法的自動筆批准程序被准許入境的人。只有『逆向移民』才能徹底解決這種情況。除此之外，祝大家感恩節快樂，除了那些憎恨、偷竊、殺戮，並摧毀美國一切立國價值的人。你們在這裡待不久了！」

移民 美國 川普

