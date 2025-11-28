快訊

川普：將永久暫停來自「第三世界」國家移民 終止給非美公民福利

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普在Truth Social發文表示，他認為「移民政策已損害」國家進步，他將「永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復」，並「終止所有提供給非我國公民的聯邦福利和補貼」

在美國駐華府國民兵疑似遭阿富汗移民殺害後，川普於美東時間28日清晨在Truth Social連發兩則貼文批評貿易政策，先貼出一張美國軍機擠滿阿富汗移民的照片指出：「這是從阿富汗進行的可怕空運行動一環，數十萬人完全沒有任何審查和檢查就湧入我國。我們會解決這個問題，但永遠不會忘記騙子拜登和他的暴徒，對我們國家所做的一切！」

他接著又發文表示，「…即便我們在科技上取得進步，移民政策卻已侵蝕這些成果與許多人的生活條件。我將永久暫停所有來自第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復；終止拜登非法允許的數百萬人（入境管道），包括那些「瞌睡」拜登自動簽署的入境申請；驅逐所有並非美國淨資產、或無法熱愛我們國家的人；終止所有提供給非我國公民的聯邦福利和補貼；取消破壞國內安寧移民的公民身份；遣返所有遭公共起訴、有安全風險、或無法適應西方文明的所有外國公民」。

他說：「我們追求這些目標時，將瞄準實現大幅減少非法或帶來干擾的人口，包括透過未經授權的非法自動簽署程序而入境的人。只有『扭轉移民』（REVERSE MIGRATION）才能徹底化解這個情勢。此外，也祝大家感恩節快樂，但仇恨、竊取、謀殺和破壞美國一切價值觀的人除外－你們將不會待在這裡太久！」

