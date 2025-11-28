聽新聞
感恩節通話曝委內瑞拉行動新動向 川普表示將開始打擊陸上目標
美國總統川普在27日的感恩節視訊通話中向軍人暗示，美國正準備針對所謂委內瑞拉販毒網絡採取新行動，強調對陸上目標的打擊行動很快就會開始。
CNN報導，川普在通話中表示，你們近幾周一直在努力威懾委內瑞拉的毒販，他們數量眾多。當然，從海路進來的人已經不多了。我們也將開始從陸路阻止他們。陸路比較容易，但這將很快開始。
川普說：「我們警告他們：不要再向我們國家輸送毒品。」
川普本周稍早已將委內瑞拉總統馬杜洛及其政府盟友列為外國恐怖組織成員。這次表態顯示，在多次高層簡報與美軍於該區增強部署後，他已對美方在委內瑞拉的行動方向做出決定。
