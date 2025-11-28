Labubu花車吸睛 梅西百貨遊行巴斯光年氣球升空

快訊

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

美國紐約梅西百貨感恩節遊行今天登場，有巴斯光年（Buzz Lightyear）和Pac-Man小精靈的巨型氣球飄在空中，還有Labubu和樂高（Lego）主題的花車穿梭街頭。

美聯社報導，遊行自曼哈頓上西城（Upper WestSide）出發，最終抵達34街標誌性的梅西百貨（Macy’s）先驅廣場（Herald Square）旗艦店，活動包括數十個巨型氣球、花車、小丑團體和行進樂隊。

國家氣象局（National Weather Service）氣象學家史塔克（David Stark）表示，當天紐約市天氣寒冷，氣溫在攝氏4到9度，但陣風風速介於每小時40到48公里，使體感溫度更低。

當局密切注意天氣預報，因為一旦持續風速超過每小時37公里或陣風高於每小時56公里，梅西百貨便不得升起全尺寸氣球。過去僅在1971年因天氣因素被迫停飛氣球，但有時也會因風勢而下降飛行高度。

不過，對來自北卡羅來納州、專程到紐約觀看遊行的克里斯提（Megan Christy）來說，微微的寒意根本不是問題，她身穿保暖連身衣，早早在遊行路線旁占好位置。

她說：「我們很慶幸沒下雨，而且天氣不算太差，不是很冷。這是個適宜遊行的好日子。」

整個遊行節目中穿插眾多明星陣容的表演，以及一連串行進樂隊、舞者和啦啦隊。

表演嘉賓包括「魔法壞女巫」（Wicked）的主演辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）、歌手康納格雷（ConanGray）、外國人合唱團（Foreigner）以及「Kpop獵魔女團」（KPop Demon Hunters）中的女團HUNTR/X。

遊行展出了幾款新氣球，包括一輛大型洋蔥馬車，上面有8個「史瑞克」（Shrek）動畫中的人物。

