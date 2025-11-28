快訊

棒球／12強電影《絕勝》選角引熱議！網吐槽：像全民大悶鍋

東京羽田機場二航廈廁所大規模故障 7成馬桶無法沖水

女掀衣「露頭燈」惡搞好市多黑五 1男1女到案稱：臨時起意

川普證實華府槍案1國民兵不治　稱槍手「野蠻怪物」

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國總統川普今天表示，在白宮附近遭1名阿富汗國民槍擊的兩名西維吉尼亞州國民兵中，已有1人身亡。川普稱這名曾在阿富汗與中央情報局（CIA）合作過的槍手是「野蠻怪物」。

法新社報導，川普在感恩節與美軍通話時表示，他剛得知20歲的國民兵（National Guard）貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已經身亡，而24歲上士沃爾夫（Andrew Wolfe）則「正在與死神拔河」。

川普說：「她剛剛已離世。她已不在我們身邊。她現在正從天上俯瞰著我們。她的父母正陪著她。」

川普稱貝克斯特羅姆是「一位了不起的人，在各方面都非常傑出」。

川普在對部隊發表談話時表示：「另一位年輕人正在為生命奮鬥。他的情況非常糟糕。」

川普稱這起槍擊事件稱為「恐怖攻擊」，並批評前任拜登政府讓曾在阿富汗戰爭期間與美軍合作的阿富汗人，在未經充分審查的情況下進入美國。

川普說：「這起暴行提醒我們，沒有比確保完全掌控進入並留在我們國家的人員更重要的國家安全要務了。在大部分情況下，我們不希望他們進來。」

美聯社指出，這起在感恩節前夕、發生在美國本土針對國民兵成員的槍擊事件實屬罕見。

川普政府近來動用軍隊打擊官員所稱「失控的犯罪問題」，引發法庭訴訟和更廣泛的公共政策辯論。

川普今年8月發布緊急命令，將地方警察部隊聯邦化，並派遣國民兵部隊進駐。這項命令1個月後已經到期，然而政府最新更新的數據顯示，部隊仍留在華府，目前有近2200名部隊人員派駐於此。

川普 阿富汗 美國

延伸閱讀

美國民警衛隊員遇襲 川普啟動大規模庇護與綠卡審查

外媒報導：高市事件透露新現實「川普以美中貿易協議至上」

美對中日態度受矚！美官員挺日「川普公開場合卻沉默」 日議員盼本人發話

美媒揭通話細節！川普籲「別提台灣」挑釁北京 日政府發言人駁：並非事實

相關新聞

影／華府國民兵遭伏擊 目擊者拍下「美軍在美國首都街頭槍戰」

美國華府26日正值感恩節前一天，午後卻發生少有人能想像的震驚世界槍擊案：2名西維吉尼亞州國民兵在接近白宮的法拉格特廣場附...

2名國民兵遭槍擊 川普：其中一名已傷重不治

正逢美國感恩節假期，美國總統川普27日與軍人視訊通話，表達對軍人的感謝；川普在談話中指出，其中一名26日遭到槍擊的國民兵...

美國民警衛隊員遇襲 川普啟動大規模庇護與綠卡審查

美國國土安全部（DHS）今天指出，總統川普已下令對前總統拜登政府時期批准的庇護案件，以及發給19個國家公民的綠卡進行全面...

才宣誓入伍就被槍擊！2名受害國民兵身分曝 美司法部長擬求處槍手死刑

2名來自西維吉尼亞州的國民兵26日在白宮附近遭到槍擊，情況危急。當局已指證被捕槍手是來自阿富汗的29歲男子拉坎瓦爾，目前...

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查關切國綠卡移民

有2名國民兵在華府疑似遭到外籍人士槍擊之後，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）局長艾德洛（Joseph Edlow）27日宣布，已指揮重新審查持有綠卡的移民。

槍案後收緊移民政策 川普點名：阿富汗入境者一律重新審查

美國總統川普廿六日向全國發表談話，宣布必須重新審查所有在拜登政府時，從阿富汗入境美國的外國人，並對「不屬於」美國的移民採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。