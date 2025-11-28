影／華府國民兵遭伏擊 目擊者拍下「美軍在美國首都街頭槍戰」

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國華府26日發生2名國民兵在接近白宮的法拉格特廣場附近遭槍手伏擊，這張27日的組圖左為沃爾夫上士，右為貝克斯特羅姆。總統川普透露貝克斯特羅姆已傷重不治。美聯社
美國華府26日發生2名國民兵在接近白宮的法拉格特廣場附近遭槍手伏擊，這張27日的組圖左為沃爾夫上士，右為貝克斯特羅姆。總統川普透露貝克斯特羅姆已傷重不治。美聯社

美國華府26日正值感恩節前一天，午後卻發生少有人能想像的震驚世界槍擊案：2名西維吉尼亞州國民兵在接近白宮的法拉格特廣場附近遭到伏擊。一名目擊者拍下了當時美軍在美國首都街頭的槍戰中自衛回擊的畫面。

華爾街日報報導，事發地點距離白宮以北僅三個街區，目擊者當時正經過法拉格特西地鐵站（Farragut West Metro station），用智慧手機拍攝伏擊2名國民兵的影像，畫面顯示，這名曾與中央情報局合作的阿富汗難民嫌犯手持左輪手槍，國民兵立即回擊，另一名國民兵則倒在地上。

這名目擊者將影像提供給華爾街日報，與華府警察局執行助理局長卡羅（Jeffery Carroll）的描述一致。卡羅表示，國民兵不負責執法任務，一直在市內進行「高能見度巡邏」。

報導指出，國民兵經常出現在法拉格特廣場一帶。槍擊案發生當日下午稍早，附近便利商店店員甚至曾送給其中一名國民兵一份點心，作為節日前的暖心小禮物，也反映國民兵與華府市中心社區原本輕鬆友善的互動。然而不久後，就發生了卡羅口中的「伏擊」。

卡羅爾受訪時表示，嫌犯「繞過轉角，舉起持槍的手臂，並向國民兵開火」。影像時間戳記顯示拍攝時間約為下午2點13分，可見國民兵對攻擊作出反應。後續照片則呈現嫌犯站在17街與I街轉角、右手握著左輪手槍的畫面。一名國民兵正在街上奔跑，並且開了數槍，倒下的國民兵則躺在西北17街（17th Street NW）的人行道上。

美國總統川普27日與軍人視訊通話時指出，2名遭槍擊的國民兵中，20歲的貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）傷重不治，24歲的沃爾夫（Andrew Wolfe）仍在搶救中。

