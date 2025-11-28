快訊

雲林張家權勢現裂痕？「站錯邊」恐埋張嘉郡接班伏筆

出門要戴口罩！鄭明典：沙塵影響持續「這次PM10偏高」

雲林男阿布達比轉機被杜拜警扣留5天 今凌晨獲釋妻子跨海報平安

聽新聞
0:00 / 0:00

2名國民兵遭槍擊 川普：其中一名已傷重不治

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國2名國民兵26日在華府白宮附近遭槍擊後，一名美國特勤局成員站崗。（路透）
美國2名國民兵26日在華府白宮附近遭槍擊後，一名美國特勤局成員站崗。（路透）

正逢美國感恩節假期，美國總統川普27日與軍人視訊通話，表達對軍人的感謝；川普在談話中指出，其中一名26日遭到槍擊的國民兵已經過世。

2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵26日在接近華府白宮的法拉格特廣場附近遭到槍擊，該處距離白宮只有幾條街的距離；該槍擊案疑似為鎖定性攻擊，聯邦調查局（FBI）稱擬朝恐怖主義的方向進行調查。

根據華盛頓郵報報導，2名國民兵分別為20歲的女子貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）和24歲的男子沃爾夫（Andrew Wolfe）；川普27日表示，貝克斯特羅姆經搶救後仍傷重不治，而沃爾夫仍在搶救中，希望會有好消息。

川普指出，槍手目前也在救治中，處於危急情況。

開槍的嫌疑犯目前疑似為29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），嫌犯持.357口徑的左輪手槍做案，且在槍擊案中也有受傷；紐約時報報導指出，拘留拉坎瓦爾的單位指出，現階段顯示拉坎瓦爾是單獨犯案。

川普 槍擊 美國

延伸閱讀

美國民警衛隊員遇襲 川普啟動大規模庇護與綠卡審查

外媒報導：高市事件透露新現實「川普以美中貿易協議至上」

離白宮僅幾條街！光天化日下美國民兵遭槍擊 川普：恐怖行動

美媒揭通話細節！川普籲「別提台灣」挑釁北京 日政府發言人駁：並非事實

相關新聞

影／華府國民兵遭伏擊 目擊者拍下「美軍在美國首都街頭槍戰」

美國華府26日正值感恩節前一天，午後卻發生少有人能想像的震驚世界槍擊案：2名西維吉尼亞州國民兵在接近白宮的法拉格特廣場附...

2名國民兵遭槍擊 川普：其中一名已傷重不治

正逢美國感恩節假期，美國總統川普27日與軍人視訊通話，表達對軍人的感謝；川普在談話中指出，其中一名26日遭到槍擊的國民兵...

國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查關切國綠卡移民

有2名國民兵在華府疑似遭到外籍人士槍擊之後，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）局長艾德洛（Joseph Edlow）27日宣布，已指揮重新審查持有綠卡的移民。

美國民警衛隊員遇襲 川普啟動大規模庇護與綠卡審查

美國國土安全部（DHS）今天指出，總統川普已下令對前總統拜登政府時期批准的庇護案件，以及發給19個國家公民的綠卡進行全面...

才宣誓入伍就被槍擊！2名受害國民兵身分曝 美司法部長擬求處槍手死刑

2名來自西維吉尼亞州的國民兵26日在白宮附近遭到槍擊，情況危急。當局已指證被捕槍手是來自阿富汗的29歲男子拉坎瓦爾，目前...

槍案後收緊移民政策 川普點名：阿富汗入境者一律重新審查

美國總統川普廿六日向全國發表談話，宣布必須重新審查所有在拜登政府時，從阿富汗入境美國的外國人，並對「不屬於」美國的移民採...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。