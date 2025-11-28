2名國民兵遭槍擊 川普：其中一名已傷重不治

正逢美國感恩節假期，美國總統川普27日與軍人視訊通話，表達對軍人的感謝；川普在談話中指出，其中一名26日遭到槍擊的國民兵已經過世。

2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵26日在接近華府白宮的法拉格特廣場附近遭到槍擊，該處距離白宮只有幾條街的距離；該槍擊案疑似為鎖定性攻擊，聯邦調查局（FBI）稱擬朝恐怖主義的方向進行調查。

根據華盛頓郵報報導，2名國民兵分別為20歲的女子貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）和24歲的男子沃爾夫（Andrew Wolfe）；川普27日表示，貝克斯特羅姆經搶救後仍傷重不治，而沃爾夫仍在搶救中，希望會有好消息。

川普指出，槍手目前也在救治中，處於危急情況。

開槍的嫌疑犯目前疑似為29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），嫌犯持.357口徑的左輪手槍做案，且在槍擊案中也有受傷；紐約時報報導指出，拘留拉坎瓦爾的單位指出，現階段顯示拉坎瓦爾是單獨犯案。