美國民警衛隊員遇襲 川普啟動大規模庇護與綠卡審查

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國國土安全部（DHS）今天指出，總統川普已下令對前總統拜登政府時期批准的庇護案件，以及發給19個國家公民的綠卡進行全面審查。

官員表示，昨天在華盛頓特區涉嫌槍擊兩名國民警衛隊成員的阿富汗移民，是2021年透過一項重新安置計畫進入美國。

這起事件導致兩名警衛隊成員受到重傷，美國國籍暨移民局（USCIS）數小時後宣布，立即、無限期暫停所有與阿富汗國民相關的移民申請。

國土安全部今天表示，川普政府將把範圍擴大至審查所有拜登政府時期獲准的庇護案件。

然而據路透社查閱的美國政府文件，這名嫌犯據稱是今年在川普任內獲得庇護。

國籍暨移民局長艾德洛（Joseph Edlow）在聲明中表示，他也奉川普之命，對「來自所有受關注國家的外國人所持有的每一張綠卡進行全面且嚴格的重新審查」。

但他並未指出受關注的國家名稱。

國籍暨移民局告知路透社參考川普6月對19個國家公民實施的旅行禁令，這些國家包括阿富汗、蒲隆地、寮國、多哥、委內瑞拉、獅子山、以及土庫曼等。

川普之前已呼籲對所有在前總統拜登任內來美的阿富汗人進行「重新審查」，表示美國需要採取措施，以確保移除任何「無益於我國的人」。

根據艾德洛簽署的備忘錄，這項命令將適用於2021年1月20日至2025年2月20日期間入境的約23萬3千名難民。

