美國感恩節購物季 人潮回流但消費趨向保守

中央社／ 洛杉磯27日專電

美國感恩節到來，象徵一年最大購物季開跑。專家指出，今年在通膨與關稅影響下，生活成本維持高檔，雖然人潮回流，但消費行為趨於保守，呈現「省錢導向」。

美國每年11月第4個星期四為感恩節，購物季以隔天的「黑色星期五」（Black Friday）為起點，緊接「網購星期一」（Cyber Monday）延續至耶誕節前。

過去百貨、零售業者常在黑色星期五推出大幅折扣，吸引民眾於深夜排隊搶購電視與家電。疫情後，消費者的購物習慣轉為線上，促銷期拉長，通宵搶購的情況減少。

路透社報導，全國零售聯盟（NRF）估計今年從感恩節到網購星期一約有1億8690萬美國人參與購物，創下歷史新高。但今年購物季的銷售成長率，估計將比去年略低，消費力略微下降。

NRF首席經濟學家馬修斯（Mark Mathews）指出，受到通膨與關稅影響，今年零售業者與消費者對於價格都更加敏感。部分家庭選擇理性消費、縮減外食或娛樂等非必要的支出。

多家大型零售商如沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）、達吉特（Target）、梅西百貨（Macy's）提早在感恩節之前推出促銷，以延長購物週期，刺激買氣。

美聯社報導，關稅與通膨影響下，美國生活成本居高不下，一些家庭改用自有品牌或較低單價商品，假期採買也以實用為優先。感恩節過去象徵購物狂歡，如今出現精算、省錢的趨勢。

經濟壓力下，先買後付（BNPL）工具流行，報導指出，部分消費者透過分期付款以分散支出，但分析人士表示，多平台重複使用情況下可能累積負擔，風險在假期之後浮現。

