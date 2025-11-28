國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

有2名國民兵在華府疑似遭到外籍人士槍擊之後，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）局長艾德洛（Joseph Edlow）27日宣布，擬重新審查所有持有綠卡的移民。

2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵26日在接近華府白宮的法拉格特廣場附近遭到槍擊，該處距離白宮只有幾條街的距離；該槍擊案疑似為鎖定性攻擊，聯邦調查局（FBI）稱擬朝恐怖主義的方向進行調查。

根據華盛頓郵報報導，2名國民兵分別為20歲的女子貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）和24歲的男子沃爾夫（Andrew Wolfe），兩人截至美國時間27日為止，仍處於危急狀態。

開槍的嫌疑犯目前則疑似為29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），嫌犯持.357口徑的左輪手槍做案，且在槍擊案中也有受傷；紐約時報報導指出，拘留拉坎瓦爾的單位指現階段顯示他是單獨犯案。

另外，調查也顯示，嫌犯曾在阿富汗參與美國中央情報局（CIA）支持的軍事單位。

針對槍手的身分，美國總統川普於26日晚間對全國發表的公開談話中表示，國土安全部有信心被拘留的嫌犯是一名外籍人士，於2021年從阿富汗入境美國，其在美國滯留的身分也在拜登政府的政策之下獲得延長。

川普也藉此批評拜登政府的移民政策，川普也表示，美國必須重新檢查所有在拜登政府時期入境美國的阿富汗移民，也必須採取必要的措施來移除不屬於美國，或者不能給美國助益的移民；川普說，如果他們不能愛我們的國家，我們就不要他們。

艾德洛27日在X平台上表示，在川普的指示之下，艾德洛已經指揮公民暨移民服務局針對所有來自外國、持有綠卡的移民展開全面、嚴格的重新審查。

艾德洛表示，對美國和美國人民的保護是首要的，美國人民不該承擔前政府魯莽的重新安置政策；艾德洛說，美國人民的安全是不容談判的。