國民兵華府遭槍擊 美國計畫重新審查所有綠卡移民

美媒：槍擊國民兵犯嫌 曾與美軍在阿富汗並肩作戰

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

美國媒體今天報導，在白宮附近槍擊兩名國民兵的犯嫌拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），為阿富汗籍，曾在阿富汗與美軍並肩作戰。華府已將此案定調為「恐怖行動」。

據紐約時報、哥倫比亞廣播公司（CBS）、美國國家廣播公司（NBC）等媒體報導，29歲的拉坎瓦爾26日下午開槍襲擊正在巡邏的國民兵，造成2名國民兵重傷。拉坎瓦爾隨後中彈被捕，並送醫治療。

美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）並未指出嫌犯姓名，只說他是在美國「歡迎盟友行動」（Operation Allies Welcome）計畫下，未經審查就入境美國的大批阿富汗人之一。

這項計畫由前總統拜登（Joe Biden）所推動，源於2021年美軍撤離、塔利班掌權阿富汗之後，提供給阿富汗難民安置美國的機會，包括一些曾與美軍合作的阿籍人士。

美國國務院表示，自塔利班重新執政後，已有超過19萬名阿富汗人在美國安置。

哥倫比亞廣播公司引述犯嫌親屬的說法報導，拉坎瓦爾是在2021年9月抵達美國。他曾在阿富汗政府軍中服役10年，當時與美國特種部隊並肩作戰，主要駐紮在坎達哈（Kandahar），那是塔利班的發源地，也是美軍與塔利班之間20年戰爭的核心地帶。

福斯新聞（Fox News）引述美國中央情報局(CIA)局長雷克里夫（John Ratcliffe）報導，拉坎瓦爾曾與多個美國政府部門合作，包括情報單位在內。

據美國有線電視新聞網 (CNN)與CBS引述公務部門消息說，拉坎瓦爾於2024年申請庇護，2025年獲准。

美國總統川普（Donald Trump）表示，嫌犯是在2021年「搭上惡名昭彰的班機」抵達美國的。他指的是在美軍結束20年戰爭撤軍後、在塔利班接管阿富汗之際，大批阿富汗人搭機逃離的撤離行動。

川普發表談話後不久，美國移民局宣布無限期暫停所有阿富汗人的申請庇護案。

