聽新聞
0:00 / 0:00
槍案後收緊移民政策 川普點名：阿富汗入境者一律重新審查
美國總統川普廿六日向全國發表談話，宣布必須重新審查所有在拜登政府時，從阿富汗入境美國的外國人，並對「不屬於」美國的移民採取必要措施。
川普在上述談話中說，「我們得採取一切必要手段，以確保將任何不屬於這裡，或無法為我國帶來助益的外國人驅逐出境。要是這些人不愛我國，那我們就不歡迎他們」。
川普指稱，拜登政府讓兩千萬名「未經審查」的移民進入美國，其中有些甚至來自「沒聽過」的國家，沒有一國的存亡能承擔如此風險。美國國土安全部長諾姆稍後也附和川普上述說法。
川普並以美國明尼蘇達州為例，指控數萬名來自非洲國家索馬利亞的移民正「剝削」美國，這些人從沒有政府、法律、自來水和軍隊，「一無所有的國家」到美國，他們的代言人還對美國人民說教、講美國不夠好；美國不會再忍受如此攻訐。
美國國籍與移民局廿七日宣布，已無限期暫停所有的移民申請程序，靜候進一步的安全審查，只要相關申請和阿富汗國民有關；對「我們國土與人民的保護及安全，仍是本部獨一無二的焦點和任務」。
