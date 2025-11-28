離白宮僅幾條街！光天化日下美國民兵遭槍擊 川普：恐怖行動

美國西維吉尼亞州兩名國民兵廿六日在白宮附近遭槍擊，截至台灣時間廿七日晚間仍處於命危狀態。美國總統川普聲稱，這是一起「恐怖行動」；槍手將付出代價。美國國防部長赫塞斯也宣布，計畫增派五○○名國民兵進駐華府，使兵力共增至逾二五○○員。

華府廿六日下午發生槍擊案，兩名國民兵光天化日下在法拉格特廣場遭槍擊，距白宮僅幾條街。根據華府警方回報，已逮捕一名嫌犯。川普說，此人是「從阿富汗入境我國的外國人」，二○二一年搭那些「惡名昭彰」的航班，從阿富汗進入美國。

美國前總統拜登二○二一年一月就任後，同年八月就完全撤離阿富汗，而在美方撤離前，有許多阿富汗人因懼怕遭神學士捲土重來掌權「秋後算帳」而搭機離境。

該嫌犯被捕前就受傷。美國國土安全部表示，此人是阿富汗國民拉坎瓦爾，二○二一年在拜登的「盟友歡迎行動」（ＯＡＷ）下入境美國，該行動旨在讓數千名阿富汗人移居美國，因為這些人曾在美國入侵阿富汗時協助美方，害怕在美國撤離、神學士回歸後遭清算報復。

美國國家廣播公司（ＮＢＣ）報導，拉坎瓦爾一名親戚廿七日表示，拉坎瓦爾曾在阿富汗軍隊服役十年，和美國特種部隊並肩作戰，駐紮阿富汗坎達哈。該親戚還說，兩人幾個月前曾交談，拉坎瓦爾當時在美國電商亞馬遜工作。

一位川普政府官員指稱，此人去年十二月向美國政府申請庇護，今年四月廿三日、即川普回任三個月後獲通過，居住地為美國西岸的華盛頓州，廿九歲的他並無前科。美國中情局（ＣＩＡ）局長拉特克利夫也聲明，拉坎瓦爾曾是該局在坎達哈的阿富汗籍「夥伴」。

川普則在自創社媒真實社群發文稱槍手是「禽獸」，這是「邪惡、仇恨的行徑；也是對我們整個國家的犯罪；我們將把這次野蠻襲擊的肇事者繩之以法」。

華府警方表示，兩名遭槍擊的國民兵是遭槍手偷襲。這兩人一度傳出傷重不治、「為國捐軀」，但華府市長包瑟及美國聯調局（ＦＢＩ）局長巴特爾廿六日稍晚澄清，他們仍在命危狀態。ＦＢＩ的聯合反恐行動小組正調查犯案動機及線索。

赫塞斯強調，無法容忍這起槍擊案竟發生在距白宮不遠處，該案只會加強聯邦政府讓華府成為既安全又美麗城市的決心。美國司法部長邦迪說，遇襲的國民兵性別為一男一女，將對嫌犯求處死刑。