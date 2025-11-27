聽新聞
才宣誓入伍就被槍擊！2名受害國民兵身分曝 美司法部長擬求處槍手死刑
2名來自西維吉尼亞州的國民兵26日在白宮附近遭到槍擊，情況危急。當局已指證被捕槍手是來自阿富汗的29歲男子拉坎瓦爾，目前朝恐怖攻擊方向偵辦。CNN報導，美國司法部長邦迪27日表示，將對槍擊嫌犯求處死刑。
邦迪對福斯新聞網表示：「今天，請為這2名國民兵祈禱。但如果真的發生了什麼事，我現在就能告訴各位，我們會竭盡全力，對那個不該在我們國家出現的怪物求處死刑。」
美國華府聯邦檢察官皮洛表示，2名被槍擊的國民兵狀況危急，已接受手術。皮洛證實，受害的2名國民兵分別是20歲女子莎拉．貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）和24歲男子沃爾夫（Andrew Wolfe），他們被槍擊前24小時才宣誓入伍。
皮洛表示：「我們祈禱他們能平安健康，並會繼續盡一切可能照顧他們。我們一直和他們的家人保持聯絡，並在這個艱難時期提供他們一切所需資源。」
皮洛說，槍擊2名國民兵的嫌犯將被控犯下3項持械襲擊意圖殺人罪，及1項暴力犯罪期間持有槍械罪。她表示，根據襲擊意圖殺人罪的指控，槍手面臨15年以下監禁。不過，皮洛說，槍手面臨的指控可能會因遇襲國民兵的身體狀況而所有變動。
