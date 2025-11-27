遭顧客掐頸威脅砍頭 美國超商女店員開槍自衛竟遭解僱

快訊

香港01／ 撰文／謝茜嘉
美國奧克拉荷馬州1名7-Eleven便利店女店員獨自上夜班期間，被1名持偽鈔付款的男子威脅「砍掉她的頭」及掐頸，女店員開槍自衛卻遭解僱。（「KOKH - FOX 25」YouTube影片截圖）
美國奧克拉荷馬州1名7-Eleven便利店女店員獨自上夜班期間，被1名持偽鈔付款的男子威脅「砍掉她的頭」及掐頸，女店員開槍自衛卻遭解僱。（「KOKH - FOX 25」YouTube影片截圖）

要工作還是要命？美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）1名7-Eleven便利店女店員獨自上夜班期間，被1名持偽鈔付款的男子威脅「砍掉她的頭」及掐頸，女店員開槍自衛，男子腹部中槍逃離，最終於醫院被捕。雖然女店員行為屬正當防衛，惟因違反公司禁止攜帶自衛武器上班的規定而被解僱。女店員直言，毫不後悔自衛，她當時只想着能有命回家照顧3名孩子，更盼以自身經歷告知女性有權利自衛。

據外媒報道，25歲女子迪利亞德（Stephanie Dilyard）11月14日凌晨獨自於奧克拉荷馬城（Oklahoma City）1間7-Eleven便利店上班，其間1名男子走進便利店選購了大堆零食，並用1張100美元現金付款，迪利亞德察覺鈔票有異，指出是偽鈔時，男子竟突然發難。

迪利亞德憶述，「他威脅要砍掉我的頭，那時我試圖報警」，男子又朝她亂擲物品，「我嘗試逃跑，但他掐住我的脖子把我推出櫃檯，於是我拔出了槍並朝他開槍」。

報道指，疑犯為59歲男子湯普森（Kenneth Thompson），他腹部中槍後逃離並報警，最終在醫院被捕，他被控毆打、威脅使用暴力、企圖使用偽鈔，以及違反假釋規定（此前他因重罪被通緝）等罪名。

警方認定，根據奧克拉荷馬州《就地防御法》（Stand-your-ground law），迪利亞德的行為屬正當防衛，該法允許民眾在面對迫在眉睫的死亡或受嚴重傷害威脅時使用致命武力。

即使迪利亞德行為是出於自救，但仍於11月17日被解僱，因她違反禁止攜帶自衛武器上班的規定。迪利亞德表示，便利店內沒有保安，公司還不允許員工攜帶包括防狼噴霧等武器，擔心人身安全下，她還是決定帶槍上班。

迪利亞德育有3名孩子，她指出，她獨自1人值夜班，從晚上11時至翌早7時，已持續兩年多，「我從沒想過會變成如此境況，我為了可回家照顧孩子，不得不這麼做。我一直是個盡職盡責的好員工，當時我進退兩難，必須迅速做出決定——要麼丟掉性命，要麼丟掉工作」。

迪利亞德期望以自身經歷改變社會，更好地保護便利店店員，特別是女店員，確保女店員在面臨生死威脅時敢於自衛。迪利亞德對選擇了自衛毫不後悔，「如果我知道有人真的想要了我的命，我會不惜一切反抗，我希望其他女性也能採取同樣行動，你有權自衛」。迪利亞德目前正於GoFundMe發起眾籌，盼維持失業後的家庭開支。

文章授權轉載自《香港01》

超商

