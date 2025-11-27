快訊

川普遭打臉？美農民、企業控關稅釀成本攀升 食品雜貨成最沉重開銷

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
隨著歲末佳節腳步近，攀升的物價對準備過節的美國家庭帶來壓力，農民與企業紛紛表示，美國總統川普的關稅措施已造成從火雞到蔬菜等各種產品的生產成本增加。圖為26日，人們在加州洛杉磯的一家雜貨店購物。購物者們為感恩節長週末囤積物資。法新社
隨著歲末佳節腳步近，攀升的物價對準備過節的美國家庭帶來壓力，農民與企業紛紛表示，美國總統川普的關稅措施已造成從火雞到蔬菜等各種產品的生產成本增加。圖為26日，人們在加州洛杉磯的一家雜貨店購物。購物者們為感恩節長週末囤積物資。法新社

隨著歲末佳節腳步近，攀升的物價對準備過節的美國家庭帶來壓力，農民與企業紛紛表示，美國總統川普的關稅措施已造成從火雞到蔬菜等各種產品的生產成本增加。

法新社報導，美國政府最新數據顯示，今年9月美國食品雜貨價格較去年同期上漲2.7%；政治新聞網Politico民調則顯示，食品雜貨是美國家庭最沉重的開銷。

白宮指出，今年零售商提供了更便宜的感恩節大餐，不過部分觀察家提醒，這可能是因為可供選擇的產品組合不同所致。

川普在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）寫道：「我對經濟所做的諸多努力雖然尚未獲得充分肯定，但終究會得到肯定！情況真的『很讚』。」他並強調物價正在「急劇滑降」。

然而，北卡羅來納州農民陶德（Mary Carroll Dodd）本週告訴媒體：「我們的成本增加，主要來自關稅，因此不得不調高部分蔬菜價格，包括羽衣甘藍與芥藍。」

堪薩斯州農民聯盟（Kansas Farmers Union）執行董事雷文多夫斯基（Nick Levendofsky）則說，即使在新關稅出現前，化肥、種子、農機與燃料等投入成本就已在歷史高點，如今更因關稅再度攀升。

他更指出，玉米與黃豆是火雞與畜牧飼料主要來源，當作物成本上升，火雞每磅售價自然提高。

美國農業事務聯合會（American Farm Bureau Federation）近期調查指出，生鮮蔬菜價格上漲與「農工持續短缺」有關，且工資快速攀升造成成本提高。

卡托研究所（Cato Institute）研究員霍普達（Jeremy Horpedahl）指出，勞動力不足「幾乎可以肯定與政府加強取締合法與非法移民有關」。

然而，支持川普貿易政策人士認為，關稅並非住房、食品或醫療等主要價格上漲的直接原因。

支持川普關稅政策的「繁榮美國聯盟」（Coalition for a Prosperous America）經濟學家費瑞（Jeff Ferry）則指出，比如說美國牛肉價格上揚，主要是與近年乾旱及牛群縮減有關。

鑑於農民面臨穀物價格下滑，以及美中貿易爭端帶來的諸多挑戰，美國政府考慮對農民提供紓困補貼。

不過，雷文多夫斯基說：「農民不要紓困，他們要的是貿易，而不是補貼。」

