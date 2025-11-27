快訊

暗示盟友忍耐？分析川普「顛峰不再」 美前國安顧問：美不會永遠照他路線走

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
英國經濟學人25日刊出美國前國安顧問波頓專訪。波頓預測，川普影響力已過巔峰，在他卸任後，共和黨「基本上回歸雷根路線」的可能性很大。美聯社
英國經濟學人25日刊出美國前國安顧問波頓專訪。波頓預測，川普影響力已過巔峰，在他卸任後，共和黨「基本上回歸雷根路線」的可能性很大。美聯社

英國經濟學人25日刊出美國前國安顧問波頓專訪。報導提到，跟川普第一任期相比，「川普2.0」更讓盟友感到不安，擔心美國外交政策將永遠停留在「讓美國再次偉大」（MAGA）的孤立主義路線。波頓對此表示，川普的外交政策革命已開始走向尾聲，「我們或許已經過了川普的巔峰期」，頗有呼籲盟友再忍忍的意味。

專訪當下，外傳美國按俄羅斯「願望清單」擬出28點和平協議，逼烏克蘭簽下以結束俄烏戰爭。波頓表示，這樣的協議不會帶來持久和平，「只會給俄羅斯喘息之機，最終我們將看到俄國第三次入侵烏克蘭」。

波頓認為，川普不太可能強推該協議。儘管川普在白宮安插應聲蟲，並使國會共和黨人畏縮不前。但若川普試圖「出賣烏克蘭」將引發國會強烈反對。波頓堅稱，徹頭徹尾的親俄派人士只占「共和黨內一小部分」。

波頓預測，川普卸任後，共和黨可能「基本上回歸雷根路線」，原因之一是川普標榜宏大戰略，卻缺乏連貫性，習慣用個人關係看待外交事務。

有人認為，川普信奉勢力範圍（sphere of influences）世界觀，即美國掌管西半球，俄羅斯主宰歐洲，中國稱霸亞洲。但波頓認為「川普的思考不到那個層級」，並舉川普今年在親俄與援烏立場之間舉棋不定為例。另一個例子是委內瑞拉，波頓說，「如果他真的相信勢力論，（委總統）馬杜洛早就下台了」。他批評川普增派海軍赴加勒比海毫無計畫，「本末倒置，連他自己想做什麼都不知道」。

至於川普可能的交棒人選、現任副總統范斯，波頓評他也是立場搖擺不定，過去10年從批評川普變成力挺。波頓並預言，2028年共和黨總統候選人提名之爭將異常激烈。

波頓說，共和黨回歸更傳統的對外政策或許指日可待，因此像德國總理梅爾茨那樣，表示要尋求與美國「脫鉤」，顯得有些草率。波頓表示：「美國的外國盟友最不應該做的，就是認為我們會永遠像川普那樣行事。」

