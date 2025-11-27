錄音流出！稱自家罐頭湯「窮人食品」、雞肉是3D列印…金寶副總遭開除

美國老牌罐頭湯大廠金寶公司（Campbell's Co）爆出醜聞，一位離職員工日前將公司資訊科技副總巴利（Martin Bally）告上法院，並提交會議錄音作為證據。錄音顯示，巴利不只種族歧視印度裔同事，還把自家公司產品貶為專供「窮人」的「高度加工食品」。華爾街日報26日報導，金寶公司已將強迫休假的巴利開除。

根據此前新聞，金寶前員工加爾薩（Robert Garza）上周控告巴利，指兩人在2024年11月一次薪資會談中，巴利將金寶湯形容為給「窮人」吃的「高度加工食品」，也曾以「白痴」辱罵印度裔員工，並自稱經常在服用大麻食品、神智恍惚的狀態下工作。

根據今日美國報取得的錄音副本，有人在錄音裡夾雜粗口說：「我們生產給窮人吃的這玩意，我自己幾乎不再買金寶的產品。」接著還說，他每次看到金寶湯，都會覺得裡面裝的是「基改肉」，並聲稱「我才不想吃一塊從3D列印機裡跑出來的雞肉，你想嗎？」

加爾薩聲稱，他在1月10日曾告訴經理自己想向公司人資部門檢舉，但經理既未給予鼓勵，也未提供任何檢舉指引。隨後，他於1月30日被解雇。加爾薩目前正向金寶索賠，並將巴利及該經理列為共同被告，稱他們應對自己的解雇負責。

華爾街日報報導，金寶公司以罐裝湯品最為知名，其中包括深受歡迎的雞肉麵湯。但錄音流出後，公司近期不得不為旗下雞肉品質辯護，並在最新說明中強調：「金寶並未使用3D列印雞肉。」

金寶26日表示，經調查後相信錄音中的聲音屬於巴利，公司自25日起已停止雇用他，並強調巴利的言論「粗俗、冒犯且不實，我們為他造成的傷害致歉。」同時指出：「我們為自己製作的食物、製作食物的員工，以及所使用的高品質原料感到自豪，這些原料能以合理價格為消費者提供良好的食品。錄音中關於我們食品的評論不僅不準確，而且簡直荒謬至極。」

