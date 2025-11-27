錄音流出！稱自家罐頭湯「窮人食品」、雞肉是3D列印…金寶副總遭開除

快訊

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國老牌罐頭湯大廠金寶公司的資訊科技副總裁巴利遭爆料種族歧視並將自家產品貶稱為專供「窮人」的「高度加工食品」，在被迫休假後遭到解雇。資料照片。美聯社
美國老牌罐頭湯大廠金寶公司的資訊科技副總裁巴利遭爆料種族歧視並將自家產品貶稱為專供「窮人」的「高度加工食品」，在被迫休假後遭到解雇。資料照片。美聯社

美國老牌罐頭湯大廠金寶公司（Campbell's Co）爆出醜聞，一位離職員工日前將公司資訊科技副總巴利（Martin Bally）告上法院，並提交會議錄音作為證據。錄音顯示，巴利不只種族歧視印度裔同事，還把自家公司產品貶為專供「窮人」的「高度加工食品」。華爾街日報26日報導，金寶公司已將強迫休假的巴利開除。

根據此前新聞，金寶前員工加爾薩（Robert Garza）上周控告巴利，指兩人在2024年11月一次薪資會談中，巴利將金寶湯形容為給「窮人」吃的「高度加工食品」，也曾以「白痴」辱罵印度裔員工，並自稱經常在服用大麻食品、神智恍惚的狀態下工作。

根據今日美國報取得的錄音副本，有人在錄音裡夾雜粗口說：「我們生產給窮人吃的這玩意，我自己幾乎不再買金寶的產品。」接著還說，他每次看到金寶湯，都會覺得裡面裝的是「基改肉」，並聲稱「我才不想吃一塊從3D列印機裡跑出來的雞肉，你想嗎？」

加爾薩聲稱，他在1月10日曾告訴經理自己想向公司人資部門檢舉，但經理既未給予鼓勵，也未提供任何檢舉指引。隨後，他於1月30日被解雇。加爾薩目前正向金寶索賠，並將巴利及該經理列為共同被告，稱他們應對自己的解雇負責。

華爾街日報報導，金寶公司以罐裝湯品最為知名，其中包括深受歡迎的雞肉麵湯。但錄音流出後，公司近期不得不為旗下雞肉品質辯護，並在最新說明中強調：「金寶並未使用3D列印雞肉。」

金寶26日表示，經調查後相信錄音中的聲音屬於巴利，公司自25日起已停止雇用他，並強調巴利的言論「粗俗、冒犯且不實，我們為他造成的傷害致歉。」同時指出：「我們為自己製作的食物、製作食物的員工，以及所使用的高品質原料感到自豪，這些原料能以合理價格為消費者提供良好的食品。錄音中關於我們食品的評論不僅不準確，而且簡直荒謬至極。」

