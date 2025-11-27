影／白宮感恩節前驚傳槍響！2國民兵「頭部中彈」槍手被制伏畫面曝光

華府白宮附近26日驚傳槍響，兩名隸屬西維吉尼亞州的國民兵中彈傷重，傳出兩人皆為頭部中彈，初步判定凶嫌為阿富汗籍人士，美國聯邦調查局（FBI）可能朝恐怖主義行動方向偵辦。

英國廣播公司（BBC）報導，這起槍擊案發生在美東時間26日下午14時15分，地點鄰近法拉格特廣場地鐵站（Farragut Square Metro Station），距離白宮僅幾條街，且適逢美國感恩節假期，格外敏感。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，根據一名美國官員與一名直接接受調查簡報的高階官員，兩名國民兵皆為頭部中彈。

警方描述，兩人當時正在執行加強能見度的巡邏，「槍手轉出街角後突然朝他們開槍」。

根據兩名資深執法官員，FBI將朝恐怖主義行動展開初步調查。

另有官員指出，初步判定疑似槍手的凶嫌為阿富汗籍人士，執法單位仍在確認其完整身分資訊。

NBC指出，目前尚未確定犯案動機，接下來調查方向仍可能有所變動。

紐約郵報報導，華府都會警察局執行助理局長卡羅爾（Jeffery Carroll）在記者會上表示，疑似槍手的凶嫌開火後，其他在附近站哨的國民兵聽到槍聲後立即趕赴支援，「在一番拉扯後，他們成功壓制嫌犯並將其拘捕」。

此外，現場因多次槍擊留下大片玻璃碎片，路人驚慌奔避。