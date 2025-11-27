2名美國國民兵白宮附近遭槍擊 川普：傷勢嚴重

根據哥倫比亞廣播公司（CBS）26日報導指出，有兩名在國民兵人員在白宮附近遭到槍擊，美國總統川普表示，兩名人員傷勢嚴重，並表示槍手將會付出非常大的代價。

CBS報導指出，有兩名國民兵26日在白宮幾條街之外遭到槍擊，警方已經拘留槍手；該名槍手有受傷，已經送往醫院救治。

川普則在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，兩名遭到槍擊的國民兵傷勢嚴重，並指槍手也受到非常嚴重的傷害，不過川普說，槍手仍要付出非常大的代價。

川普說，上天保佑美國偉大的國民兵，以及所有軍事和執法人員，稱他們都是非常好的人；川普說，他作為美國總統與所有政府上下的人員都與他們站在一起。