川普政府拉攏俄盟友 傳與白俄商量釋放百名政治犯

美國與俄羅斯盟友白俄羅斯之間的關係持續回暖，3名知情人士透露，美國總統川普的政府正在與白俄商量近期釋放至少100名政治犯的可能性。

路透社獨家報導，自川普（Donald Trump）1月上任以來，白俄這個專制國家已分批釋放數十名被拘留者。而數名要求匿名的消息人士近日表示，美方希望透過單一協議，確保超過100名政治犯得以獲釋。

迄今規模最大的釋放發生在9月，當時白俄釋放了52人。西方人權組織指出，白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府至今仍關押超過1000名政治犯，其中包括前總統候選人及諾貝爾獎得主。

目前尚不清楚哪些政治犯有望獲釋、釋放囚犯的具體時間，以及美方會拿什麼條件來跟魯卡申柯交換。白宮拒絕評論，白俄駐美大使館也未回應置評請求。

一些美國官員曾對路透社說，川普政府與白俄互動，是長遠大戰略的一環，目的是讓白俄脫離俄羅斯的地緣政治軌道，即使偏離一點點也好。

就算白俄只是略微向西方靠攏，對美國來說也是戰略上的進展，畢竟白俄長年來一直讓北大西洋公約組織（NATO）煩心，也是俄羅斯的堅定盟友。

由於白俄和俄國關係密切且人權紀錄不佳，多數歐洲國家都與白俄保持距離，歐洲聯盟上個月還加強制裁白俄。