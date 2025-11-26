政治算帳？白宮感恩節火雞赦免儀式 川普政治秀火藥味濃

快訊

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普（右）將原本最溫馨的華府傳統，變成了一場充滿火藥味的政治秀，在今天的白宮感恩節火雞赦免儀式上，節慶氣氛被換成一連串政治算帳。 新華社
美國總統川普將原本最溫馨的華府傳統，變成了一場充滿火藥味的政治秀，在今天的白宮感恩節火雞赦免儀式上，節慶氣氛被換成一連串政治算帳。

法新社報導，自美國前總統林肯（Abraham Lincoln）時期起，歷任總統偶爾會赦免一隻幸運火雞，讓牠免於成為餐桌上的佳餚。不過，直到美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）在1963年正式將這項活動定為慣例後，才成為每年的傳統。

今年獲選為貴賓的兩隻火雞，是來自北卡羅來納州的Waddle和Gobble，原本應該是象徵兩黨和諧的節慶主角。

但這場本該溫馨的活動很快轉變成政治脫口秀。川普（Donald Trump）痛批民主黨，抱怨治安問題，甚至提及美國前總統拜登（Joe Biden）赦免火雞程序的陰謀論。

在今天的赦免儀式上，Waddle因不明原因未出席，但Gobble現身現場。

川普將矛頭指向芝加哥，再次強調只要伊利諾州州長普里茨克（JB Pritzker）願意讓他派遣聯邦部隊，他就能整頓美國第3大城市的治安。

接著話鋒一轉，川普把矛頭指向拜登。他表示，美國官員展開了一場「非常嚴謹的調查」，發現去年火雞赦免書並非由時任總統本人簽署，而是自動簽名機完成，整個赦免就此無效。

川普還若有所思地說，差點把Waddle和Gobble命名為民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）和裴洛西（Nancy Pelosi），但他後來自己踩了剎車說：「我突然想到這樣我就不會赦免牠們，我絕對不會赦免這兩個人。」

隨後他話鋒轉向經濟，秀出一些數據表示：「自3月以來，雞蛋價格已下跌86%。油價很快也將降到每加侖2美元左右。」他還說自己實現了史上最大幅度的減稅。

根據法新社引述美國汽車協會（AAA）資料顯示，全國平均油價目前為每加侖3.10美元，略高於去年同期。

美國 川普 拜登 感恩節 白宮 華府

美國總統川普將原本最溫馨的華府傳統，變成了一場充滿火藥味的政治秀，在今天的白宮感恩節火雞赦免儀式上,節慶氣氛被換成一連串...

