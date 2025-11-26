快訊

外國人遊美變貴！美國家公園將收逾3000元附加費 年票也漲價

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
圖為美國黃石公園著名的老忠實噴泉(Old Faithful geyser)。美聯社
圖為美國黃石公園著名的老忠實噴泉(Old Faithful geyser)。美聯社

美國川普政府今天宣布，2026年起，外國遊客前往大峽谷（GrandCanyon）與黃石公園（Yellowstone）等國家公園，將須支付一筆高額的附加費。

負責營運這些知名國家公園的內政部表示，2026年起，外國遊客進入系統中11個最受歡迎的景點時，除了原本的門票，還須額外支付100美元（約新台幣3134元）。

同時，非美國居民購買國家公園年票的價格將調漲至250美元（約新台幣3134元）。

內政部長柏根（Doug Burgum）表示：「川普總統的領導始終將美國家庭放在首位，這些政策確保已經支持國家公園系統的美國納稅人繼續以可負擔的價格享受公園，國際遊客則為維護和改善我們的公園承擔合理的費用。」

國家公園長期被視為美國旅遊瑰寶，根據國家公園管理局（National Park Service）數據，63個官方指定的國家公園每年接待數億遊客，2024年遊客接近3.32億人次。

目前，「美麗美國」（America the Beautiful）通行證的標準價格為80美元，可全年不限次數進入所有國家公園。

部分公園按車輛收費，另一些按人頭計費。全年通行證涵蓋所有乘客及持證人本人，或最多4名成人。

購買年票的非美國居民進入佛羅里達州的大沼澤國家公園（Everglades）、緬因州阿卡迪亞國家公園（Acadia）及加州優勝美地公園（Yosemite）等最受歡迎景點，不需支付100美元附加費，未購買年票的外國遊客則需繳納。

大多數外國遊客需支付的額外費用不影響美國公民和永久居民，此舉是川普總統今年7月簽署行政命令的一部分，目的是「為美國家庭」「保護」國家公園。

內政部表示：「非居民將支付較高費率，以協助維護和保養美國的國家公園。」

