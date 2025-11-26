美國會議員籲軍人拒絕非法命令 聯邦調查局介入調查

美國司法部官員今天向路透表示，聯邦調查局（FBI）已要求與6名美國國會民主黨議員進行面談。這些議員先前在一段影片中告訴軍人，他們可以合法拒絕執行非法命令。

美國戰爭部已威脅，可能把其中1名議員、前海軍軍官的聯邦參議員凱利（Mark Kelly）召回現役，以面臨軍事指控。美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）在社群媒體上稱此為「煽動性」行為。

美國總統川普在社群媒體上指控這6名民主黨人犯有煽動罪，並稱罪行可判處死刑，批評者指控他企圖利用政府權力壓制異議。

這名要求匿名的司法部官員表示，FBI面談的目的在於判斷「是否有任何不當行為，然後再決定下一步。」FBI目前由川普任命的巴特爾（Kash Patel）領導。

今天公布的一份備忘錄中，赫格塞斯因凱利上週在影片中的「潛在非法言論」而將此案提交給海軍部長。赫格塞斯在備忘錄中表示，希望12月10日前收到審查結果簡報。

民主黨議員今天發表聲明，稱FBI的行動是川普政府試圖恐嚇他們，使其噤聲。

密西根州聯邦參議員、前中央情報局（CIA）官員絲拉金（Elissa Slotkin）在X平台上表示：「總統下令FBI針對我們，原因是我們當初拍攝了這段影片。這不是我所認識的美國，我不會因為FBI下一步動作而停止為國家與憲法發聲。」

這些議員指出，他們在影片中的言論正確反映了美國法律。美軍宣誓效忠的是美國憲法，而非總統，依軍中規範必須遵守「任何合法的一般命令或規定」。

其他出現在影片中的民主黨人包括眾議員柯羅（Jason Crow）、古德蘭德（Maggie Goodlander）、德魯齊奧（Chris Deluzio）和霍拉漢（ChrissyHoulahan），他們均為退伍軍人。

這4名民主黨眾議員在聯合聲明中指控川普利用FBI恐嚇國會議員，並強調他們不會被噤聲。凱利則未回覆今天的置評請求。

影片未提及任何具體的非法命令，但許多民主黨人表達關切，一些美國軍方高層也私下表達相同擔憂，指川普政府可能藉由命令攻擊在拉丁美洲水域運載疑似毒販的船隻而違法。

民主黨人也質疑川普在美國城市內動用軍隊的合法性。

依美國法律，平民並無「煽動罪」罪名，但「煽動性共謀罪」最高可判20年。