快訊

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

台積電提告羅唯仁 陸行之分析「未在美國地方法院提訴訟」原因

3年獵殺4台灣黑熊…法院判9人野保法無罪 原因：屬非營利自用

美國會議員籲軍人拒絕非法命令 聯邦調查局介入調查

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國司法部官員今天向路透表示，聯邦調查局（FBI）已要求與6名美國國會民主黨議員進行面談。這些議員先前在一段影片中告訴軍人，他們可以合法拒絕執行非法命令。

美國戰爭部已威脅，可能把其中1名議員、前海軍軍官的聯邦參議員凱利（Mark Kelly）召回現役，以面臨軍事指控。美國戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）在社群媒體上稱此為「煽動性」行為。

美國總統川普在社群媒體上指控這6名民主黨人犯有煽動罪，並稱罪行可判處死刑，批評者指控他企圖利用政府權力壓制異議。

這名要求匿名的司法部官員表示，FBI面談的目的在於判斷「是否有任何不當行為，然後再決定下一步。」FBI目前由川普任命的巴特爾（Kash Patel）領導。

今天公布的一份備忘錄中，赫格塞斯因凱利上週在影片中的「潛在非法言論」而將此案提交給海軍部長。赫格塞斯在備忘錄中表示，希望12月10日前收到審查結果簡報。

民主黨議員今天發表聲明，稱FBI的行動是川普政府試圖恐嚇他們，使其噤聲。

密西根州聯邦參議員、前中央情報局（CIA）官員絲拉金（Elissa Slotkin）在X平台上表示：「總統下令FBI針對我們，原因是我們當初拍攝了這段影片。這不是我所認識的美國，我不會因為FBI下一步動作而停止為國家與憲法發聲。」

這些議員指出，他們在影片中的言論正確反映了美國法律。美軍宣誓效忠的是美國憲法，而非總統，依軍中規範必須遵守「任何合法的一般命令或規定」。

其他出現在影片中的民主黨人包括眾議員柯羅（Jason Crow）、古德蘭德（Maggie Goodlander）、德魯齊奧（Chris Deluzio）和霍拉漢（ChrissyHoulahan），他們均為退伍軍人。

這4名民主黨眾議員在聯合聲明中指控川普利用FBI恐嚇國會議員，並強調他們不會被噤聲。凱利則未回覆今天的置評請求。

影片未提及任何具體的非法命令，但許多民主黨人表達關切，一些美國軍方高層也私下表達相同擔憂，指川普政府可能藉由命令攻擊在拉丁美洲水域運載疑似毒販的船隻而違法。

民主黨人也質疑川普在美國城市內動用軍隊的合法性。

依美國法律，平民並無「煽動罪」罪名，但「煽動性共謀罪」最高可判20年。

眾議員 美國 民主黨

延伸閱讀

川普不再堅持感恩節達成協議 稱俄烏戰局只朝「一個方向」發展

美財長證實川普主動致電習近平 重申美對台立場不變

川普稱與中日領導人有「良好對話」 讚高市聰明、強勢

川普稱習近平「或多或少同意」擴大採購農產品 東亞情勢「不錯」

相關新聞

華裔女排明星薛愛琳車禍 經歷6次腦手術…17個月後奇蹟康復出戰

去年3月15日，對新澤西州華裔女子高中排球隊明星主攻手薛愛琳(Aileen Xue，音譯)來說，是個命運來叩門的日子：當...

川普特赦2火雞…戲稱查克和南西 暗諷民主黨

川普總統25日根據白宮傳統為兩隻感恩節火雞赦免，不過在玫瑰園舉行的儀式上發言並未流露太多過節氣氛，而是對政敵做出揶揄與攻...

6議員籲軍方拒非法命令 FBI將約談 川普：犯煽動叛亂罪可判死

聯邦調查局(FBI)針對發表影片呼籲軍方「拒絕非法命令」的六位民主黨眾議員，展開調查並安排約談。六位眾議員25日發出聯合...

FBI局長為女友安排保鏢、濫用專機…醜聞連環爆 川普仍讚做得棒

媒體報導，FBI局長巴特爾(Kash Patel)為女友安排保鏢和濫用政府專機醜聞連環爆，近期可能遭川普總統撤換；川普與...

外國人遊美變貴！美國家公園將收逾3000元附加費 年票也漲價

美國川普政府今天宣布，2026年起，外國遊客前往大峽谷（GrandCanyon）與黃石公園（Yellowstone）等國...

參議員賈斯蒂斯身家縮水「19億→負值 」同意付520萬欠稅

西維吉尼亞州聯邦參議員賈斯蒂斯(Jim Justice)24日同意支付近520萬元的逾期個人所得稅欠款。賈斯蒂斯曾是億萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。