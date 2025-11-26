亞馬遜無人機扯斷網路電纜 美聯邦航空總署調查
亞馬遜公司（Amazon）上週在德州中部的一架外送無人機扯斷了一條網路電纜，目前正面臨聯邦調查。
亞馬遜在空中配送計畫首次構思十多年後，爭相將無人機外送服務擴展到美國更多地區，並面臨來自同樣已開始使用無人機外送的沃爾瑪（Walmart）更激烈的競爭。
根據美國財經媒體CNBC觀看並查證的影片，這起事件發生在11月18日北美中部時間午間12時45分左右，地點在德州威果（Waco）。亞馬遜一架MK30無人機在送完包裹後，從顧客的院子裡升空時，6個螺旋槳之一纏上了一旁的網路電纜。
影片顯示，亞馬遜無人機扯斷了纜線。接著無人機的馬達似乎關閉，機身自行降落，影片中可見螺旋槳在下降過程中微微轉動。除了其中一個螺旋槳有些許損壞外，無人機似乎保持完好。
美國聯邦航空總署（FAA）發言人證實正在調查此事。美國國家運輸安全委員會（NTSB）則表示，委員會已知悉此事，但尚未展開調查。
亞馬遜向CNBC證實了這起事件，稱無人機在勾到網路電纜後，執行了一次「安全的應變降落」，指的是讓無人機能在非預期情況下安全著陸的程序。
亞馬遜發言人告訴CNBC：「沒有造成任何人員受傷或大範圍的網路服務中斷。我們已為顧客支付纜線的維修費用，並對此事造成的不便致歉。」這名發言人也提到，無人機已完成包裹遞送。
