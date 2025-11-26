16歲少年父母怒控ChatGPT慫恿輕生 OpenAI辯駁：引導他求助逾百次

快訊

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OpenAI表示，旗下聊天機器人ChatGPT曾超過100次引導一名有輕生念頭的少年尋求協助。路透
OpenAI表示，旗下聊天機器人ChatGPT曾超過100次引導一名有輕生念頭的少年尋求協助。路透

OpenAI針對一項指控聊天機器人ChatGPT慫恿一名16歲少年自殺的訴訟提出自我辯護，表示ChatGPT曾超過100次引導這名少年尋求協助。

在周二提交給法院的文件中，OpenAI形容加州高中生雷恩（Adam Raine）的死亡「是場悲劇」，同時表示「完整閱讀他的聊天記錄便可看出，儘管他的死亡令人痛心，但並非由ChatGPT所造成」。

根據提交給舊金山高等法院的文件，雷恩曾告訴聊天機器人，「在他開始使用ChatGPT的數年之前，他就已經出現多項嚴重的自我傷害風險因素，包括反覆出現輕生念頭和想法等」。

OpenAI 的律師表示，ChatGPT曾超過100次引導雷恩聯繫「求助資源與可信賴的人」。在他過世前的數周與數日期間，雷恩「曾告訴ChatGPT，他曾多次向他人求助，包括生活中值得信賴的人，但他表示這些求救都被忽視了」。

今年8月，雷恩的家人控告OpenAI及其執行長奧特曼，指控ChatGPT指導這名青少年綁繩索自縊的過程，並且提出協助撰寫遺書的建議。訴訟提出後，該公司宣布對ChatGPT進行一連串調整，包括讓家長能限制青少年使用聊天機器人的方式，以及當系統判定青少年可能處於苦惱狀況時，讓家長能接收到警示。

雷恩家人的律師愛迪生在一份聲明中形容OpenAI的法律文件「令人不安」，表示該公司「試圖將錯推給其他每個人，甚至荒謬地主張亞當（雷恩）本人違反其使用條款，因為他以ChatGPT被設計來回應的方式與系統互動」。

這起訴訟包含過失致死、產品責任和疏失等相關指控。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

