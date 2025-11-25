蘇丹內亂未歇 美特使促兩大交戰方接受停火提案

美國總統川普的非洲特使布洛斯（Massad Boulos）今天表示，蘇丹兩大交戰方均尚未接受新的停火提案；他呼籲雙方無條件同意由華盛頓代表調停方所提出的計畫。

法新社報導，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）上週訪問華府期間呼籲川普介入後，川普允諾會採取行動協助終結蘇丹內戰，促使各方重新展開促成停火的努力。

美國特使布洛斯在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比（Abu Dhabi）向媒體表示：「我們呼籲雙方無條件接受人道停火。我們希望他們接受已遞交給他們的具體文本。」

布洛斯與阿聯總統顧問加爾加希（Anwar Gargash）共同召開記者會。幾天前，蘇丹政府軍總司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）痛批布洛斯提出的最新提案，指控他只是機械地重複阿聯的論點。

阿聯長期被指控向「快速支援部隊」（RapidSupport Forces, RSF）提供武器，助「快速支援部隊」與政府軍交戰。阿聯否認這些指控。

在政府軍總司令柏罕痛斥最新提案是「迄今最糟」一天之後，「快速支援部隊」在昨天宣布單方面停火3個月。

這份計畫由美方代表「四方機制」（Quad）提出，成員包括美國、沙烏地阿拉伯、埃及與阿拉伯聯合大公國。

至今的調停未能阻止柏罕的部隊與其前副手達加洛（Mohamed Hamdan Daglo）領導的「快速支援部隊」之間的戰鬥，雙方都希望在戰場上取得突破。