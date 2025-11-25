快訊

第3波蘇丹紅化粧品調查結果出爐 歐萊德、綠藤生機等20疑慮產品一次看

好市多「黑色購物週」Day 3優惠！鑽石手鍊現折3.4萬 和牛肋眼真空包別錯過

不是指蘇巧慧？李四川稱「施政非穿著漂亮」挨批 嘆被惡意解讀

X揭露用戶位置功能！許多挺川普網紅來自海外 部分帳號突遭移除

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
美國總統川普。路透社
美國總統川普。路透社

馬斯克旗下的社群平台X，近日推動一項顯示帳號所在地的新功能引發軒然大波。其中宣揚美國總統川普「讓美國再偉大」等政治口號的人物，其帳號地點竟顯示於奈及利亞、孟加拉或東歐等地受到關注。

法新社報導，X產品負責人比爾（Nikita Bier）於上週末推出這項功能，用戶現在可以「查閱帳號所屬的國家或地區」，用來提升這個遭科技專家批評假訊息氾濫平台的透明度。

比爾在X平台上表示：「這是確保全球公共論壇誠信的重要第1步。」

新功能上線後，許多網友立刻開始追查帳號來源。

平台上很快湧現大量貼文指出，數10名右翼網紅，他們是宣揚川普「讓美國再偉大」（MAGA）或「美國優先」政治口號的人物，其帳號地點竟顯示於奈及利亞、孟加拉或東歐等地。

根據假訊息監督組織「新聞守門人」（NewsGuard）利用這項地點功能所做的分析，過去15個月來，一些宣稱設於美國、實際卻在海外營運的親川普有影響力帳號，曾散布31則錯誤訊息，包括宣稱民主黨有貪腐行為等內容。

這項功能在平台上線後不久，部分疑似冒用他人名義且擁有大量追蹤者的帳號突然遭到移除。

其中一個冒充川普（Donald Trump）女兒伊凡卡（Ivanka Trump）粉絲專頁的X帳號，在用戶發現其所在地標示為奈及利亞後被停權。

該帳號吸引了100萬名追蹤者，經常發布支持川普的內容，同時散播仇視伊斯蘭及反移民的言論。

隨著科技平台縮減內容審查規模，並減少對人工查核的依賴，假訊息研究人員警告，來自俄羅斯和中國等勢力試圖在西方國家製造政治混亂的威脅日益升高，同時海外網紅受金錢誘惑驅動的行為也構成潛在風險。

美國 川普 X 社群媒體 假訊息
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

美介入中日？習近平致電川普藏外交試探 專家一看細節直呼「極不尋常」

不願犧牲令台日不安？川習通話未提台灣 分析指美國1條件下才有反應

新聞透視／習罕見主動致電川 高層對話轉化「外交表態」

「政府效率部」已悄悄提前解散 DOGE稱砍赤字達標1/4

相關新聞

X揭露用戶位置功能！許多挺川普網紅來自海外 部分帳號突遭移除

馬斯克旗下的社群平台X，近日推動一項顯示帳號所在地的新功能引發軒然大波。其中宣揚美國總統川普「讓美國再偉大」等政治口號的...

紐約女足「高譚FC」全國奪冠凱旋遊行 獲頒城市之鑰

勇奪本季全國女子足球聯賽(NWSL)總冠軍的紐約女子足球隊「高譚FC」(Gotham FC)凱旋，24日在曼哈頓舉辦盛大...

唯一例外？耶魯大學躲過川普整頓左派菁英搖籃

耶魯大學顯得異常低調又安全。這所同樣歷史悠久、政商菁英輩出的常春藤學府，不僅沒有遭遇同等程度的施壓，甚至在某些政策上被默默放過。許多人因此好奇：為什麼川普政府似乎對耶魯網開一面？

「司法部任命檢察官無效」 聯邦法官撤柯米、詹樂霞案

前聯邦調查局(FBI)局長柯米(James Comey)與紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)被司法部起訴，...

Axios：川普才列馬杜洛恐怖首腦 轉頭就說要對話

美國Axios新聞網引述兩名川普政府官員透露，儘管華府24日才藉販毒集團為由將委內瑞拉總統馬杜洛列為恐怖組織首腦，但總統...

今年白宮聖誕樹來自全美冠軍農場 梅蘭妮亞迎接 12月開放參觀

第一夫人梅蘭妮亞．川普(Melania Trump)24日迎接今年的白宮聖誕樹──來自密西根州、榮獲全國協會年度總冠軍的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。