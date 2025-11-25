快訊

Axios：川普才列馬杜洛恐怖首腦 轉頭就說要對話

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。(歐新社)
委內瑞拉總統馬杜洛。(歐新社)

美國Axios新聞網引述兩名川普政府官員透露，儘管華府24日才藉販毒集團為由將委內瑞拉總統馬杜洛列為恐怖組織首腦，但總統川普總統告訴幕僚，他打算與馬杜洛對話。

消息來源指出，川普的決定可能意味美國不會在短期內對委內瑞拉發動飛彈攻擊或地面登陸等軍事行動。目前美國在委內瑞拉外海集結重兵，以砲艦外交施壓委國。

一名知情官員說：「目前沒人打算衝進去把他（馬杜洛）打死或抓走。我不能說永遠不會，但至少現在不是這種計畫。但在此期間，我們會炸毀運毒船、阻止毒品走私。」

在這段於加勒比海執行所謂「南方之矛行動」（Operation Southern Spear）期間，美軍對據稱的運毒船進行至少21次飛彈空襲，擊斃至少83人。

在傳出川普有意對話消息的同時，美國24日才以販運毒入美而把「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織、馬杜洛（Nicolas Maduro）是集團首腦。據信將販毒集團列為外國恐怖組織，是為讓美軍對委內瑞拉及其周邊採取軍事行動時有更多法律依據。

負責南方之矛行動的指揮官凱恩（Dan Caine）也在24日視察波多黎各。波多黎各當地駐有多達1萬名美國三軍官兵。

Axios認為，名義上「南方之矛」是反毒行動，但實際目標應是想推動委內瑞拉政權更替。

一名白宮官員說：「我們有秘密行動，但目的不是殺死馬杜洛，而是阻止毒品犯運。但若馬杜洛因而下台，我們也不會不樂見。」

今年6月13日以色列與伊朗戰爭爆發、中東急遽升溫當時，川普也是在社群媒體貼文稱「依然致力外交解決方案」，6月19日還放出「兩週內決定是否介以伊戰爭」消息，但美國海、空軍卻在6月22日凌晨轟炸伊朗。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

