快訊

「台灣有事」掀美日中角力！美媒：川普竭力避免捲入日中衝突

大馬娛樂大亨黃志明泰國車禍身亡 家屬證實遺體運回國

台大學霸林睿庠涉暗網販毒美國落網 北檢扣1.2億資產通緝40年

川普政府取消緬甸移民臨時保護 約4000人恐遭遣返

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導

美國川普政府今天宣布，將結束對緬甸移民免於被遣返的臨時保護身分（TPS）。

美政府這項決定將影響約4000名來自緬甸的移民，這些人目前以「臨時保護身分」（Temporary ProtectedStatus）居留美國，獲准在美國工作。

TPS措施主要適用於因戰爭、天災或其他特殊情況之下的移民，若他們被遣返原籍可能面臨危險，因此給予TPS保護。

美國總統川普大規模收緊移民政策下，已撤銷來自阿富汗、喀麥隆、海地、宏都拉斯、尼泊爾、尼加拉瓜、敘利亞、南蘇丹與委內瑞拉等外籍移民的TPS資格。此外，在本月21日宣布，也將終止對索馬利亞人提供TPS保護。

2021年緬甸發生軍事政變後，美國將緬甸籍移民納入TPS適用範圍。如今國土安全部長諾姆（KristiNoem）表示，在檢視緬甸現今情勢後，決定取消緬籍移民的TPS身分。

諾姆說，評估緬甸在「中央與地方治理及穩定方面，已有改善」，並且緬甸當局已宣布將在今年12月起，舉行「自由公正選舉」。

國土安全部這項政策引來「人權觀察」（HumanRights Watch）等非政府組織的強烈批評。

×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

川習通話 學者：北京欲華府出手影響高市 習拋台灣議題有三意圖

開啟止戰or又無疾而終 川普俄烏方案前因後果一覽

川普力挺沙烏地「染血太子」：否認MBS涉入記者命案，換到什麼豐碩成果？

川習通話談台灣？民進黨團：新華社急於替習近平政治操作

相關新聞

門徒訓練重人際關係 AI無法簡化流程

AI可以協助，但無法取代教會門徒訓練！基督教機構生命之路研究指出，真正的門徒訓練要落實在人際關係中，…

Meta靠推送詐騙廣告大發利市 美參議員籲調查

報導指Meta透過臉書與Instagram詐騙廣告獲利之後，2位美國聯邦參議員致函聯邦貿易委員會（FTC）與證券管理委員...

星際客機運送太空人凸槌 NASA決縮減與波音合約

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，將縮減波音公司（Boeing）星際客機（Starliner）運送太空人的任務...

美國再將委內瑞拉一團體列恐怖組織 劍指馬杜洛

美國今天正式將委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，對這個美方所稱成員包括委...

各家外媒解讀川習熱線一次看！美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在台灣時間24日晚間熱線，這是兩人繼釜山會談後首度通話，多家西方媒體解讀兩國公布內容...

川習通話 美方聲明迴避台灣問題、習近平闡明原則立場

美國總統川普與中國國家主席習近平周一通話，討論貿易、台灣，以及俄羅斯入侵烏克蘭等議題，這是美中元首上月達成關稅休戰以來的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。