川普政府取消緬甸移民臨時保護 約4000人恐遭遣返

美國川普政府今天宣布，將結束對緬甸移民免於被遣返的臨時保護身分（TPS）。

美政府這項決定將影響約4000名來自緬甸的移民，這些人目前以「臨時保護身分」（Temporary ProtectedStatus）居留美國，獲准在美國工作。

TPS措施主要適用於因戰爭、天災或其他特殊情況之下的移民，若他們被遣返原籍可能面臨危險，因此給予TPS保護。

美國總統川普大規模收緊移民政策下，已撤銷來自阿富汗、喀麥隆、海地、宏都拉斯、尼泊爾、尼加拉瓜、敘利亞、南蘇丹與委內瑞拉等外籍移民的TPS資格。此外，在本月21日宣布，也將終止對索馬利亞人提供TPS保護。

2021年緬甸發生軍事政變後，美國將緬甸籍移民納入TPS適用範圍。如今國土安全部長諾姆（KristiNoem）表示，在檢視緬甸現今情勢後，決定取消緬籍移民的TPS身分。

諾姆說，評估緬甸在「中央與地方治理及穩定方面，已有改善」，並且緬甸當局已宣布將在今年12月起，舉行「自由公正選舉」。

國土安全部這項政策引來「人權觀察」（HumanRights Watch）等非政府組織的強烈批評。