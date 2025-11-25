門徒訓練重人際關係 AI無法簡化流程

AI可以協助，但無法取代教會門徒訓練！基督教機構生命之路研究指出，真正的門徒訓練要落實在人際關係中，而非透過人工智慧程式簡化流程。對此，儘管人工智慧對行政任務很有用，但其缺乏真正門徒訓練所需的核心素養和信仰精神。

門訓重視人際關係

根據生命之路《門徒訓練狀況》研究顯示，美國大多數教會牧師一致認為，真正的門徒訓練要落實在人際關係中，而非透過人工智慧程式簡化流程。對此，這項共識將促使人們更深入研究技術先進的數位工具，以及人工智慧能否在高度依賴人際互動的過程中發揮實質作用。

事實上，人際關係對於基督徒成長不可或缺，尤其隨著人工智慧在教會事工的影響力日益增長，這會更顯得重要。研究表明，95%的牧師認為門徒訓練必須在人際關係中實現。

「耶穌說：去使萬民作我的門徒。」生命之路聖經學習計畫經理巴克蘭強調，人工智慧可以節省時間成本，但卻無法代替人成為耶穌的門徒，因為這是基督徒的使命。

基督信仰五面向

《基督日報》報導，基督信仰的五個面向在報告中被強調出來，包括親身經歷、聆聽聖靈、信仰責任、捨己的愛和參與敬拜，這些是人工智慧所無法實現的。對此，儘管人工智慧對行政任務很有用，但其缺乏真正門徒訓練所需的核心素養和信仰精神。

因此，若人工智慧接管門徒訓練中的工作，恐導致教會不再注重道成肉身的重要性，而變得更加數位化。報告總結道，門徒訓練不在於數據而在於人，門徒才是最重要的。

