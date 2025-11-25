民主黨人籲軍人拒非法命令 五角大廈揚言軍法審判

美國軍方今天表示，正在考慮對民主黨籍聯邦參議員、前太空人凱利（Mark Kelly）提起軍法審判，因為他出現在一支影片中，敦促部隊拒絕非法命令。

五角大廈的調查，標誌著總統川普政府對6名具軍事或情報背景的民主黨人的反擊行動出現非比尋常的升級。這6人參與了這支在網路上瘋傳的影片。

法新社報導，凱利曾是戰功彪炳的海軍戰鬥機飛行員，也是指揮「奮進號太空梭」（Space ShuttleEndeavour）最後一次飛行任務的前太空人。他反擊表示，自己不會被恫嚇，也不會「被惡霸噤聲」。

五角大廈曾威脅要將這位亞利桑那州聯邦參議員召回現役，以便根據「統一軍法典」（Uniform Code ofMilitary Justice）面臨軍法審判。

官員們援引禁止干預軍隊凝聚力的法律，指出凱利可能已破壞「軍隊的忠誠、士氣或良好秩序與紀律」。

五角大廈公開威脅現任國會議員是極不尋常的舉動。在川普今年重返白宮前，五角大廈長期以來對公開的政治活動都相當排斥。

這支於21日發布的影片呼籲軍方「拒絕非法命令」，片中除了凱利，還有密西根州聯邦參議員絲拉金（Elissa Slotkin）及4名聯邦眾議員。

據路透社報導，川普也指控凱利及其他民主黨人煽動叛亂，並在一則社群媒體貼文中表示，這樣的罪行可判處死刑。而根據「統一軍法典」，煽動叛亂與叛變屬於最嚴重的罪行之列，可處以死刑。

這些民主黨人並未具體說明他們指的是哪些命令，但川普已下令國民兵（National Guard）進入多個美國城市，以遏制他所謂的猖獗動亂。

在海外，川普下令對加勒比海與東太平洋上疑似的毒品走私船隻進行打擊，造成超過80人喪生，專家稱這些行動是非法的。

戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）將這些民主黨人稱為「煽動叛亂六人組」（Seditious Six），並稱他們的影片「卑劣、魯莽且不實」。

他指控凱利為軍隊帶來「恥辱」，稱他在提及自身軍階的情況下直接對部隊發表言論，讓這些話語帶有一種權威感。

但分析人士與凱利的支持者警告，此舉可能適得其反，反而在凱利可能參選2028年總統大選前拉抬他的聲勢。

凱利貼出一張他獲得許多軍事勳章的照片，並簡述他在海軍與美國國家航空暨太空總署（NASA）的職業生涯。

他說：「如果這是為了恫嚇我及其他國會議員，讓我們無法善盡職責、追究本屆政府的責任，那是不會得逞的。」

「我為這個國家付出這麼多，不會被那些更在乎自身權力而非捍衛憲法的惡霸噤聲。」