Meta靠推送詐騙廣告大發利市 美參議員籲調查

報導指Meta透過臉書與Instagram詐騙廣告獲利之後，2位美國聯邦參議員致函聯邦貿易委員會（FTC）與證券管理委員會（SEC）主席，要求對Meta Platforms展開調查。

路透日前報導，Meta透過臉書（Facebook）與Instagram上宣傳詐騙或違禁品的廣告獲取收入。

參議員霍利（Josh Hawley）與布魯門塔（RichardBlumenthal）在信中表示，聯邦貿易委員會與證券管理委員會應立即展開調查，若報導屬實，應採取強而有力的執法措施，讓Meta返還不當所得、支付罰款，並停止刊登此類廣告。

路透社本月稍早報導指出，Meta2024年底的內部文件預估，公司當年約10%收入來自非法廣告。其中一份文件顯示，Meta每6個月從「高風險」詐騙廣告獲取35億美元。其他文件指出，Meta的反詐騙規則似乎未適用於許多被監管機構與公司內部員工認為「違反規則精神」的廣告。

對此報導，Meta表示，過去的18個月，他們已將用戶報告的詐騙事件減少了58%。

Meta發言人史東（Andy Stone）表示，霍利與布魯門塔的信件「內容誇大且錯誤」。他說：「我們積極打擊詐騙，因為使用者不想看到這些內容，合法廣告主不想看到，我們也不想看到。」

但兩位議員提及可公開查詢Meta所有廣告的「廣告資料庫」，對該公司打擊非法廣告的努力表示懷疑。

他們在信中寫道：「即使只是短暫檢視Meta的廣告資料庫，也能清楚看到非法賭博、支付詐騙、加密貨幣詐騙、AI深偽色情服務，以及假冒聯邦補助的廣告。」

兩位議員引用路透報導指出，Meta自行估算其平台涉及全美1/3的詐騙案；同時，聯邦貿易委員會估計美國人去年因詐騙損失1583億美元。

兩人在信中寫道：「這意味Meta可能需對超過500億美元的消費者損失負責。」他們並指控Meta有意識地接受宣傳詐騙活動的廣告。