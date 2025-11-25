快訊

美國再將委內瑞拉一團體列恐怖組織 劍指馬杜洛

中央社／ 華盛頓24日綜合外電報導
委內瑞拉國總統馬杜洛(左)。(美聯社)
委內瑞拉國總統馬杜洛(左)。(美聯社)

美國今天正式將委內瑞拉的「太陽集團」（Cartel de los Soles）列為外國恐怖組織，對這個美方所稱成員包括委國總統馬杜洛及其他高官的團體祭出額外的恐怖主義相關制裁。

委內瑞拉政府駁斥這項所謂「荒謬」的美方計畫，並稱這個組織「根本不存在」。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）本月曾表示，美國將太陽集團列為外國恐怖組織（FTO），因為這個網絡涉嫌將非法藥物輸入美國。

路透社報導，馬杜洛（Nicolas Maduro）面臨來自美國總統川普在加勒比海地區增強軍力部署的壓力與日俱增，外界擔憂美國可能會試圖利用這項認定來合理化軍事行動。然而，制裁專家曾表示，相關法規並未授權採取這類行動。

數月以來，美國已在委內瑞拉沿岸及拉丁美洲太平洋沿岸，針對疑似販毒船隻發動一連串致命打擊。路透社22日報導，美國準備在未來幾天對委國展開新一階段的相關行動。

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在右翼媒體「一個美國新聞網」（One America News Network,OAN）20日播出的部分訪談中表示，這項認定將為「美國帶來一系列全新選項」。

美國官員指控太陽集團與委國幫派「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）合作，將非法麻醉藥品運往美國。華府也將阿拉瓜列車與馬杜洛連結，先前也已將其列為外國恐怖組織。

馬杜洛和他的政府一向否認涉及任何犯罪，並指控美國尋求委內瑞拉政權更迭，是出於想要掌控委國自然資源的慾望，特別是龐大的石油儲量。川普則已多次重申，他並未尋求委國政權更迭。

分析組織犯罪的基金會「洞察犯罪」（InSightCrime）8月曾表示，稱馬杜洛主導太陽集團是「過度簡化」，並稱這個團體「更準確的描述應是一個貪腐體系，讓軍方和政治官員藉由與毒販合作來獲利」。

馬杜洛 委內瑞拉
