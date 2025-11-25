川普啟動「創世紀任務」！衝刺AI科研突破 將聯手輝達、超微等大廠

美國總統川普周一（24日）簽署行政命令，成立「創世紀任務」（Genesis Mission），以加速推動人工智慧的創新。

白宮科技政策辦公室主任克拉茨修斯（Michael Kratsios）稍早時說明，該計畫旨在更有效協調政府各部門的研究工作，並更全面地整合AI工具，以取得科研突破。他指出，這項任務將調動能源部旗下國家實驗室的運算資源，開放聯邦資料庫，並促成更多AI實驗，預期大幅縮短科學發現的時間表。

一位不具名高層官員補充，該計畫將與輝達（Nvidia）、戴爾（Dell）、慧與科技（HPE）和超微（AMD）等民營企業攜手合作，提升國家實驗室的超級運算能力。這些企業近期發布的技術方案，展示了潛在的合作模式。

官員們周一表示，此舉將加速材料工程、健康科學與能源領域的科研突破，而科技創新的進步有助提升生產、降低物價，回應選民對生活成本高漲的憂慮。

不過，發展AI所需的龐大運算資源，仰賴高耗能的資料中心，引發外界擔憂，AI普及將使美國電網不堪負荷。

美國能源部長萊特周一為此辯護，稱創世紀任務反而能緩和能源成本攀升。他表示，這項計畫的終極目標之一是增加能源供給、提高電網效率，並扭轉激怒美國民眾的物價上漲。

萊特說：「我們將遏止能源價格持續上漲。先讓價格持平，最終給電價帶來下行壓力。」

美國能源部幕僚長柯伊本月稍早已預告這項計畫，指「創世紀任務」釋出了「川普政府認為AI技術競賽的重要性，不亞於早年發展原子彈的曼哈頓計畫或太空競賽」的訊號。

川普屢次強調AI的戰略價值，將其設為政府優先推動項目，並透過一系列行政命令鬆綁法規，使企業能更便捷地建設AI基礎設施與資料中心。他也主張AI的監管由聯邦推動統一標準，阻擋各州各自為政、分別立法。據悉，川普準備簽署行政命令，對那些被認定為違憲的州級AI規範提起訴訟。