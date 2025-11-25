各家外媒解讀川習熱線一次看！美中焦點南轅北轍 川普隻字未提台灣

美國總統川普與中國大陸國家主席習近平在台灣時間24日晚間熱線，這是兩人繼釜山會談後首度通話，多家西方媒體解讀兩國公布內容焦點明顯不同：北京強調台灣與戰後秩序，川普貼文對台灣隻字未提。專家指出，中國此時主動示好，是因中日為「台灣有事」陷入外交爭端，接近北京人士透露，習近平將這次中日緊張視為影響川普對台政策的戰略契機，並已決定明年4月與川普直接討論台灣問題。

根據新華社報導，習近平闡明中方在台灣問題上的原則立場，強調「台灣回歸中國」是戰後國際秩序重要組成部分；川普則說，「美方理解台灣問題對於中國的重要性」。

川普事後在社群表示，與習近平進行一次非常良好的通話，稱雙方討論俄烏戰爭、芬太尼、黃豆及其他農產品議題，並重申應習近平之邀將在4月訪問北京。川普直言：「美中關係非常強韌。」

路透與金融時報報導指出，川普在貼文中並未提及台灣；彭博資訊報導描述，川普對這次通話的說法避開了台灣議題，這卻是習近平方面的核心焦點。華爾街日報報導，川普也未提中日外交危機，可能令東京對華府態度感到不安。

華盛頓郵報報導，北京方面率先證實這次通話，但並未提及川普對中國是訪問行程，並提到中美討論貿易、台灣和烏克蘭問題。這篇報導解讀，雙方各自避而不談的地方表明，儘管美中近期多輪對話凸顯彼此共通點，並試圖緩和對全球經濟構成威脅的貿易戰，但超級大國之間仍存有難以化解的癥結。

華府智庫史汀生中心中國計畫主任孫韻（Sun Yun）說：「我推測最可能的情況是，中國現在擔心的是與日本的緊張關係升高。這次提到台灣及二戰後秩序，其實就是直接指向中日本圍繞台灣的這場爭端。」「他們也談到烏克蘭。因為最新一輪和平談判，那是中國關注的議題。」

華爾街日報報導，儘管台灣是習近平的關注焦點，川普則將話題引向烏克蘭和談，因為華府和基輔的談判正取得進展。接近北京的消息人士表示，是習近平主動促成這次通話，是中國少見的外交示好。

在中日為台灣議題僵持之際，接近北京的人士透露，習近平認為這是影響川普對台政策的戰略契機，而且習近平決定在明年4月直接與川普討論台灣議題。

紐約時報引述專家指出，北京在通話中聚焦台灣與烏克蘭，而川普則關注經貿議題；習近平此舉意在拉近美方立場並讓華府對東京施壓。分析認為，中日因「台灣有事」升溫使北京不安，因為區域正形成「台灣安全共享」的共識。習近平試圖趁這股聯合態勢尚未固化前，直接向川普施壓，強化北京偏好的敘事。

這次通話的背景正值美中就放寬稀土出售進行關鍵細節談判，同時川普政府也正評估是否放行輝達H200人工智慧晶片出售中國，以及中日仍因日相高市早苗「台灣有事」言論僵持之際。

就中日爭議而言，紐時指出，習近平的這通電話顯然是為了促使川普更接近北京的立場，並讓華盛頓約束東京。