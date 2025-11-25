美法官裁檢察官任命違法 駁回柯米與詹樂霞案件
美國一名聯邦法官今天駁回對前聯邦調查局（FBI）局長柯米（JamesComey）及紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）的刑事案件。這兩人都是總統川普的知名政敵。
法新社報導，法官柯里（Cameron Currie）駁回了這兩起案件，理由是提出指控的檢察官由川普親自挑選，其任命程序違法。
川普是在面臨日益增加的壓力，要求對包括柯米和詹樂霞等政敵提起刑事案件時，親自挑選哈利根（Lindsey Halligan）擔任此職。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，法官柯里在今天的命令中寫道：「司法部長試圖任命哈利根女士擔任維吉尼亞州東區代理聯邦檢察官的行為無效。」
柯里表示，「所有源自哈利根女士有瑕疵任命的行動」，包括對柯米與詹樂霞的起訴，「都是非法行使行政權力，因此予以撤銷」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言