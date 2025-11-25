號稱精簡政府 DOGE成效受質疑

美國總統川普承諾回任後精簡聯邦政府，政府效率部（ＤＯＧＥ）是相關作為象徵，但批評人士指出，該部幾乎沒帶來顯著效果。美國「時代雜誌」廿三日報導，該部未實現承諾的省錢目標，卻在海內外引發混亂、顛覆人們生活，如今默默提前結束。

ＤＯＧＥ前主管馬斯克曾多次聲稱，該部將在第一年削減一兆至二兆美元聯邦赤字，但他五月底卸下政府職務時，距離該目標仍遙不可及。該部網站聲稱，已在聯邦層級省下二一四○億美元；這不但不到一兆美元的四分之一，且有許多報導指出該數字經過灌水、改寫或誇大。白宮未回應時代雜誌置評請求。

ＤＯＧＥ成立後，馬斯克和其團隊曾迅速著手削減聯邦開支、大規模裁員、關閉聯邦機構、取消合約，還將自家職員安插在不同政府機構，以提高政府「效率」為由試圖取得敏感資料，如美國財政部支付系統權限。

英國衛報廿三日引述美媒Politico報導披露，該部工作人員六月已收拾個人物品，離開自二月以來所待的ＤＯＧＥ總部。報導說，該部許多前員工擔心，他們參與削減政府項目和裁員的角色，可能招致刑事後果。截至五月，已有逾廿萬名聯邦雇員被解僱，也有約七點五萬人接受優離方案。

現在為另一聯邦機構工作的一位前ＤＯＧＥ官員向Politico說，若ＤＯＧＥ的人或代表再要求他做某些事，已不會盲目照做。

在美國社會安全局，ＤＯＧＥ為了提高效率刪減經費，曾導致理賠處理嚴重延誤。馬斯克二月初還聲稱正關閉全球最大單一援助機構「美國國際開發總署」（ＵＳＡＩＤ）。