提前8個月 美政府效率部悄悄解散

聯合報／ 國際中心／綜合報導

路透廿三日獨家報導，作為美國總統川普第二任矢言讓聯邦政府規模「瘦身」的象徵而成立，原應運作至明年七月的美國「政府效率部」（ＤＯＧＥ）已解散，距離川普一月回任甚至不到一年。

美國人事管理局（ＯＰＭ）局長庫波回覆路透本月稍早相關詢問時說，政府效率部「不存在了」，不再是一個「集中的實體」。這是川普政府首次公開提到該部的結束。

政府效率部一月成立，在川普第二任最初幾個月於華府大刀闊斧，快速縮減聯邦機構、削減其預算或將其工作重點轉向川普的優先事項。根據庫波和路透審查的文件，人事管理局此後接管該部的多項職能。

美國科技富豪馬斯克今年初成為川普政府的親密顧問，負責領導政府效率部業務，但五月底宣布辭職，隨後因反對川普力推的「又大又美法案」與川普公開決裂。兩人此後鮮少同框，不過馬斯克十八日出席川普招待沙國王儲穆罕默德．沙爾曼來訪的白宮晚宴，先前被視為兩人的可能和解跡象。

至少兩位著名的政府效率部員工現在參與國家設計工作室，這是川普八月簽署行政命令成立的新機構，由Airbnb聯合創辦人傑比亞領導，川普指示他美化政府網站。傑比亞曾是政府效率部的團隊成員。

政府效率部聲稱削減數百億美元的支出，但未提供細部公開會計紀錄，外部金融專家無法證實。白宮發言人休斯頓向路透說，「川普總統獲得了減少整個聯邦政府浪費、欺詐和濫用的明確授權，他將繼續積極兌現這項承諾」。

但上述路透報導刊出後，庫波已在社媒Ｘ發文澄清說，路透藉由拼接他的完整言論製造吸睛標題，也強調ＤＯＧＥ雖已不再由美國數位服務小組集中領導，但仍然存在且運作良好，工作內容涵蓋放鬆管制、消除詐欺、浪費和濫用等。

DOGE 馬斯克 川普 美國
