快訊

相機熱度大洗牌？他遊日發現櫻花妹最愛「非iPhone手機」：大家都用它

汐止烤漆工廠大火猛竄濃煙 200平方公尺廠房陷火海

北市男赴美就學遭星宇拒載「求償31萬」法官判航空公司免賠原因曝

美財長貝森特說美國明年經濟無衰退之虞 但這兩個領域會比較難捱

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」路透
貝森特說：「我對2026年非常非常樂觀。」路透

貝森特周日接受 NBC節目訪問時表示，美國2026年並沒有陷入衰退的風險，並稱美國民眾很快就會感受到川普政府在貿易和租稅方面的經濟政策帶來的好處。

他說：「我對2026年非常非常樂觀。我們已替一個強勁、且不帶通膨壓力的成長環境打好基礎。」

貝森特說，共和黨推動的「大而美法」部分內容才剛開始實施，對經濟的影響尚未完全顯現。新法讓川普2017年的減稅條款改為永久措施，並納入年長者額外補貼以抵銷社會安全稅負，同時提高州和地方稅的扣抵上限。新法中也包含小費收入、加班費和汽車貸款的減稅措施。

貝森特說，醫療變得更負擔得起。他表示，川普政府本周還會就此發布更多消息。

貝森特也坦言，經濟中確實有部分領域開始顯現吃緊跡象，包括房市和對利率敏感的產業。他指出，服務業有助推升通膨，但能源價格下滑很快就會帶動物價回落。

白宮國家經濟委員會主任哈塞特周日則表示，第4季的經濟數據可能因政府停擺而走弱。這次華府國會僵局持續了43天，是美國史上最長的一次。

NBC News 最近民調顯示，約2/3選民認為，川普政府在經濟和生活成本上的表現不如預期。而從摩根大通最近的「生活成本調查」顯示，美國民眾對經濟的看法多半取決於收入水準。

美國 川普

延伸閱讀

提前8個月喊卡 美國政府效率部宣告解散

澤倫斯基發文感謝川普 烏方稱最新和平草案納基輔訴求

美烏稱和平計畫磋商進展良好 盧比歐：迄今最順利

關稅法律戰 白宮訂B計畫…遭推翻時可立刻補位替代

相關新聞

加密幣崩跌 川普家族和其追隨者全慘賠

在美國總統川普二進白宮期間，他家族的財富在因加密資產而大幅膨脹。如今，川普家族連同他的支持者卻因持有數位貨幣劇烈波動而被...

民主黨6議員喊話軍方「拒非法命令」 川普嗆：煽動叛亂要進監獄

美國民主黨6名議員昨天發布影片，呼籲軍方違抗總統川普（DonaldTrump）的非法命令，川普今天抨擊，這些議員做出煽動...

美前總統甘迺迪遇刺62周年 外孫女自曝癌症末期「生命進入倒數」

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女史洛斯柏格於「紐約客週刊」今天刊登的文章中透露，她被診斷出癌症...

紐時：技術供應商遭駭 摩根大通等客戶資料疑外洩

「紐約時報」（New York Times）今天援引知情人士報導，摩根大通、花旗銀行、摩根士丹利和其他主要銀行客戶的資料...

紐約市議會通過垃圾容器新規 部分住戶須年繳55元惹怨

為進一步推動垃圾容器化管理並打擊鼠患，紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSN...

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬美元可買美永居權

美國公民及移民服務局(USCIS)已向總統行政辦公室下屬的預算管理局(OMB)，提交「金卡」(Gold Card)永久居...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。