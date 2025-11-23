快訊

未來1周2波東北季風接力影響…明晚水氣增加 周三最冷「低溫僅14度」

基隆老漁民點燃鞭炮重傷亡 居民懷疑生活出狀況：一天來廟裡10多次

民主黨6議員喊話軍方「拒非法命令」 川普嗆：煽動叛亂要進監獄

中央社／ 華盛頓22日綜合外電報導
美國總統川普。圖／法新社
美國總統川普。圖／法新社

美國民主黨6名議員昨天發布影片，呼籲軍方違抗總統川普（DonaldTrump）的非法命令，川普今天抨擊，這些議員做出煽動叛亂行為，應該關進監獄。

民主黨聯邦參議員凱利（Mark Kelly）與絲拉金（Elissa Slotkin）、聯邦眾議員柯羅（Jason Crow）、德魯齊奧（Chris Deluzio）、胡拉漢（ChrissyHoulahan）及古德蘭德（Maggie Goodlander）在昨天發布於社群媒體的影中，呼籲軍方「拒絕非法命令」。

他們未闡明是意指哪些非法命令，但川普已下令美國國民兵（National Guard）進駐多座城市，在許多情況下不顧當地官員的意願。

在海外，川普也下令軍方攻擊加勒比海及東太平洋的疑似毒品走私船，至少導致逾80人喪生，專家認為這些行動違法。

川普今天在自家社媒平台「真實社群」（TruthSocial）痛批：「那些叫軍隊違抗我命令的叛徒，現在就應該被關進監獄。」

他還抨擊：「這是最高層級的煽動叛亂行為，而煽動叛亂本身就是重罪。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

川普 眾議員 美國 民主黨

延伸閱讀

川普就職周年醞釀內閣改組 諾姆、萊特被點名

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

李文忠：川普和平方案如21世紀版「慕尼黑協定」

把和平當生意？川普28點計畫藏1條款 歐洲恐「看了很刺眼」

相關新聞

美前總統甘迺迪遇刺62周年 外孫女自曝癌症末期「生命進入倒數」

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女史洛斯柏格於「紐約客週刊」今天刊登的文章中透露，她被診斷出癌症...

民主黨6議員喊話軍方「拒非法命令」 川普嗆：煽動叛亂要進監獄

美國民主黨6名議員昨天發布影片，呼籲軍方違抗總統川普（DonaldTrump）的非法命令，川普今天抨擊，這些議員做出煽動...

紐時：技術供應商遭駭 摩根大通等客戶資料疑外洩

「紐約時報」（New York Times）今天援引知情人士報導，摩根大通、花旗銀行、摩根士丹利和其他主要銀行客戶的資料...

紐約市議會通過垃圾容器新規 部分住戶須年繳55元惹怨

為進一步推動垃圾容器化管理並打擊鼠患，紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSN...

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬美元可買美永居權

美國公民及移民服務局(USCIS)已向總統行政辦公室下屬的預算管理局(OMB)，提交「金卡」(Gold Card)永久居...

格林退出政壇…親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)與總統川普公開決裂後，21日突然宣布辭去國會議員職...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。