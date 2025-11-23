美前總統甘迺迪遇刺62周年 外孫女自曝癌症末期「生命進入倒數」

美國前總統甘迺迪（John F. Kennedy）的外孫女史洛斯柏格於「紐約客週刊」今天刊登的文章中透露，她被診斷出癌症末期，醫生評估她大約只剩一年壽命。

甘迺迪是在1963年11月22日遇刺身亡，「紐約客週刊」（The New Yorker）於今天遇刺62週年紀念日，刊登其外孫女史洛斯柏格（Tatiana Celia KennedySchlossberg）的文章。

史洛斯柏格是環保記者，現年35歲，曾在「紐約時報」（The New York Times）任職，並為「華盛頓郵報」（The Washington Post）及彭博（BloombergNews）等媒體撰稿。

她在「紐約客週刊」撰文寫道，自己於2024年5月被診斷出罹患癌症，當時她34歲。在她生下第二胎後，醫生注意到她的白血球數值偏高，檢查結果顯示為急性骨髓性白血病。

史洛斯柏格還寫道，她已接受多次化療及兩次幹細胞移植，在最近一次臨床試驗中，醫生說：「他可能只能讓我再活一年。」

此外，史洛斯柏格還抨擊她的堂伯、美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），稱他支持的政策可能傷害像她這樣的癌症患者。

史洛斯柏格指出，她看著小羅勃甘迺迪削減了將近5億美元的mRNA疫苗研究經費，這項技術可用於對抗某些癌症。