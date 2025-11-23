快訊

美提28點計畫「讓感恩節變俄國的」！川普被狠酸值得張伯倫和平獎

中職／徐若熙心向美國或日本未定 談經典賽高度意願

大盤震盪到失真…台股開盤是否該直接停損？網神回覆

紐時：技術供應商遭駭 摩根大通等客戶資料疑外洩

中央社／ 紐約22日綜合外電報導
紐約時報報導，摩根大通、花旗銀行、摩根士丹利和其他主要銀行客戶的資料疑遭駭。示意圖／ingimage
紐約時報報導，摩根大通、花旗銀行、摩根士丹利和其他主要銀行客戶的資料疑遭駭。示意圖／ingimage

紐約時報」（New York Times）今天援引知情人士報導，摩根大通、花旗銀行、摩根士丹利和其他主要銀行客戶的資料，可能在一樁技術供應商遭駭事件中遭到存取。

SitusAMC今天在官網發聲明表示，該公司在11月12日遭網路攻擊，導致系統中部分資訊外洩，並且「與我們部分客戶的客戶有關的資料也可能受到影響」。

這家位於紐約、為房地產貸款機構提供服務的技術供應商，並未透露哪些客戶受到影響。

摩根大通（JPMorgan Chase）、花旗銀行（Citi）、摩根士丹利（Morgan Stanley）沒有立即回應路透社的置評請求。

SitusAMC表示，受影響的資料包括與部分客戶業務往來相關的公司資訊，包含會計文件和法律合約等。

SitusAMC執行長佛朗哥（Michael Franco）在給「紐約時報」的聲明中表示：「我們仍專注於分析任何可能受到影響的資料。」他同時提到公司已知會執法機關。

根據「紐約時報」，美國聯邦調查局（FBI）局長巴特爾（Kash Patel）在聲明中表示：「雖然我們正與受影響的組織及合作夥伴密切合作，以了解潛在影響範圍，但目前尚未發現對銀行服務運作造成任何影響。」

路透社未能立即聯繫到FBI對此置評。

SitusAMC在聲明中表示，此事件已受到控制，服務已全面恢復運作，並補充說事件中並未涉及加密惡意軟體。

紐約時報 摩根 駭客

延伸閱讀

紐時：中藉升級報復行動震懾日本 但也可能招致反彈

美國FBI局長上周訪中：中國同意停止生產芬太尼相關化學品

聯合國氣候峰會 紐森抨擊川普化石燃料政策

路透：FBI局長祕密訪問中國 商討芬太尼執法合作

相關新聞

紐時：技術供應商遭駭 摩根大通等客戶資料疑外洩

「紐約時報」（New York Times）今天援引知情人士報導，摩根大通、花旗銀行、摩根士丹利和其他主要銀行客戶的資料...

紐約市議會通過垃圾容器新規 部分住戶須年繳55元惹怨

為進一步推動垃圾容器化管理並打擊鼠患，紐約市議會上周通過一項法案，要求大型住宅使用固定式垃圾容器，並授權市清潔局(DSN...

USCIS提交「金卡」草案：個人捐百萬美元可買美永居權

美國公民及移民服務局(USCIS)已向總統行政辦公室下屬的預算管理局(OMB)，提交「金卡」(Gold Card)永久居...

格林退出政壇…親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

共和黨籍聯邦眾議員格林(Marjorie Taylor Greene)與總統川普公開決裂後，21日突然宣布辭去國會議員職...

川普就職周年醞釀內閣改組 諾姆、萊特被點名

有線電視新聞網(CNN)報導，多位知情人士透露，川普總統第二任期內刻意維持穩定的內閣團隊，在他任滿一年後可能出現人事變遷...

Meta等遭多學區控告 隱匿社群平台心理健康風險

美國多個學區集體控告臉書母公司Meta及多家社群平台，指Meta自家研究發現，旗下平台對用戶心理健康造成傷害風險，Met...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。