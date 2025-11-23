快訊

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

穩起來…大摩將台積電（2330）目標價開到1688元！網酸：一路拜拜

喝了20年都看嘸…50嵐「神秘商標」到底啥意思 內行人解答了

Meta等遭多學區控告 隱匿社群平台心理健康風險

中央社／ 舊金山22日綜合外電報導
美國多個學區集體控告臉書母公司Meta及多家社群平台，指Meta隱匿社群平台心理健康風險。路透
美國多個學區集體控告臉書母公司Meta及多家社群平台，指Meta隱匿社群平台心理健康風險。路透

美國多個學區集體控告臉書母公司Meta及多家社群平台，指Meta自家研究發現，旗下平台對用戶心理健康造成傷害風險，Meta卻選擇隱匿不報，還叫停研究計畫。

路透社報導，2020年Meta與調查公司尼爾森（Nielsen）合作，進行「水星計畫」（ProjectMercury）內部研究，以評估用戶一旦停用臉書和Instagram會造成何影響。

根據訟文揭露的Meta內部文件指出，研究結果令公司失望，因為報告顯示：「停用臉書一週的人，其憂鬱、焦慮、寂寞、社交比較心理程度較低」。

訟文指出，Meta並未公布這項結果，也未進一步作研究，而是終止所有後續工作，並在內部宣稱，因為受到「現有媒體論述」影響而有負面結果，這份報告有瑕疵。

但私底下，員工仍向時任Meta全球公共政策負責人克萊格（Nick Clegg）保證，這項研究結論是有效的。

訴訟文件指出，儘管Meta自身的研究已證實臉書、Instagram與民眾心理健康有著因果關係，但Meta卻向美國國會表示，對自家產品是否有害青少年，公司無法量化。

Meta發言人史東（Andy Stone）今天聲明指出，這研究因為方法上有缺陷才被終止，公司一向致力於提升產品安全性。

律師事務所Motley Rice昨晚代表全美各地學區，向法院控告Meta、Google、TikTok及Snapchat等，原告普遍主張，這些公司刻意對用戶、家長與教師，隱瞞了產品風險。

針對Meta及其他業者的指控包括：默許13歲以下兒童和青少年使用其平台、未能處理兒童遭性虐待內容，並試圖讓青少年在學校擴大社群媒體的使用。

本案預定明年1月26日，在美國加州北區聯邦地區法院開庭。

社群媒體 Meta

延伸閱讀

複製光聖飆漲的矽光子：華星光

家寧IG、Threads帳號「被消失」？網友瘋猜遭大量檢舉下架

西班牙法院認定Meta涉不公平競爭 判賠近5億歐元

WhatsApp爆資安漏洞！35億帳號個資「恐大規模外洩」 波及全球用戶

相關新聞

Meta等遭多學區控告 隱匿社群平台心理健康風險

美國多個學區集體控告臉書母公司Meta及多家社群平台，指Meta自家研究發現，旗下平台對用戶心理健康造成傷害風險，Met...

美28點計畫「讓感恩節變俄國的」！佛里曼酸：川普值得張伯倫和平獎

美國提出28點俄烏停戰計畫，並要求烏克蘭在11月27日感恩節前表態，但內容與形式大多迎合莫斯科，引發基輔乃至歐洲反彈。紐...

柏克萊學生赴台返美成哈台族 讚便利商店亞洲第一

近2年，隨著AI崛起，越來越多舊金山灣區民眾對赴台旅遊感興趣，且返美後依舊懷念那裡的日常風景。加州大學柏克萊分校學生克汗...

民調：美國社會分歧擴大 物價與AI成共同憂慮

最新調查顯示，美國社會內部分歧持續擴大，不同族群對同一議題往往有截然不同的解讀；但在物價上漲與人工智慧（AI）衝擊生活方...

說好的針鋒相對呢？川普白宮會曼達尼 大讚「我們有共識」

美國總統川普廿一日與紐約市長當選人曼達尼在白宮橢圓辦公室會面。在曼達尼宣布參選後，雙方不時隔空交火，但面對面互動時卻一團...

美國爆首例！人類感染禽流感H5N5病毒亡 患者飼養家禽疑曾接觸野鳥

美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。