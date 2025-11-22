聽新聞
0:00 / 0:00
美國爆首例！人類感染禽流感H5N5病毒亡 患者飼養家禽疑曾接觸野鳥
美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。但州衛生官員今天表示，民眾面臨的風險低。
美聯社報導，根據華盛頓州衛生廳聲明，這名患者是年長成人，原本已有健康狀況。這名人士住在西雅圖西南方約125公里處的格雷斯港郡（Grays HarborCounty），在自家後院飼養1群家禽，而這些家禽曾接觸過野鳥。
華盛頓州衛生官員在聲明中表示：「這對一般民眾構成的風險仍低。沒有其他相關人士檢測出禽流感病毒陽性。」
官員還說，他們將繼續監測所有曾與患者密切接觸過的人士，但「目前沒有證據顯示這支病毒會在人與人之間傳播」。
美國疾病管制暨預防中心（Centers for DiseaseControl and Prevention，CDC）本月稍早也已對這起感染病例發布聲明，表示沒有資訊暗示「公共衛生面臨的風險升高」。
H5N5據信不比近年曾在美國掀起一波感染潮的H5N1禽流感病毒株威脅更大。美國在去年和今年合計通報70起H5N1人類感染病例，大多是乳業或家禽養殖場工作人員，且症狀輕微。
H5N5與H5N1的區別在於1種蛋白質，這種蛋白質會促使病毒從已遭感染的細胞釋放，有利於向周圍細胞擴散。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言