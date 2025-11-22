美國爆首例！人類感染禽流感H5N5病毒亡 患者飼養家禽疑曾接觸野鳥

美國華盛頓州1居民感染罕見的禽流感病毒株H5N5，並不治身亡。這疑似是目前已知人類感染這支病毒株首例，且據信是首起死亡病例。但州衛生官員今天表示，民眾面臨的風險低。

美聯社報導，根據華盛頓州衛生廳聲明，這名患者是年長成人，原本已有健康狀況。這名人士住在西雅圖西南方約125公里處的格雷斯港郡（Grays HarborCounty），在自家後院飼養1群家禽，而這些家禽曾接觸過野鳥。

華盛頓州衛生官員在聲明中表示：「這對一般民眾構成的風險仍低。沒有其他相關人士檢測出禽流感病毒陽性。」

官員還說，他們將繼續監測所有曾與患者密切接觸過的人士，但「目前沒有證據顯示這支病毒會在人與人之間傳播」。

美國疾病管制暨預防中心（Centers for DiseaseControl and Prevention，CDC）本月稍早也已對這起感染病例發布聲明，表示沒有資訊暗示「公共衛生面臨的風險升高」。

H5N5據信不比近年曾在美國掀起一波感染潮的H5N1禽流感病毒株威脅更大。美國在去年和今年合計通報70起H5N1人類感染病例，大多是乳業或家禽養殖場工作人員，且症狀輕微。

H5N5與H5N1的區別在於1種蛋白質，這種蛋白質會促使病毒從已遭感染的細胞釋放，有利於向周圍細胞擴散。