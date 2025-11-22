美國政府縮減氣候科學服務 民間地球情報分析業壯大

氣候變遷與極端天氣引發風險分析需求激增，但美國川普政府卻大砍科學服務預算，促使民間資料分析業蓬勃發展。相關業者提供服務種類廣泛，從乾旱與汙染風險評估到礦藏位置等。

路透社報導，英國不動產管理公司第一太平戴維斯投資管理（Savills Investment Management）擔憂其經手的260億歐元（約新台幣9400億元）資產面臨的洪水、火災及其他氣候相關風險，於是找上位於倫敦的資料分析公司氣候X（Climate X）提供的服務。

氣候X為協助第一太平戴維斯估算在天候相關災害發生時，其在歐洲與亞洲的300件資產可能的損失規模，於是利用自家人工智慧（AI）風險模型建立工具來運算數據，部分數據來自美國政府的科學服務。

第一太平戴維斯表示，其所獲資訊除了能協助做出投資決定，他們也能利用氣候X的分析工具來對其他數百件物業進行風險評估。

市場分析公司顧能（Gartner）7月預估，到了2030年，地球情報產業年營收將較今年成長至少10%，達到42億美元（約新台幣1317億元），意味「新的營收成長機會」。

不僅如此，地球情報的經濟影響範圍可能更大。根據世界經濟論壇（World Economic Forum）預估，地球情報有助減少風險、帶來新商機及創造就業，可產生的經濟價值將由目前的2660億美元大增至2030年的3兆8000億美元。

然而，隨著民間資料分析產業興盛，有關數據準確度及無能力付費者恐成資訊弱勢等疑慮也出現。根據路透社訪問10幾家業者，他們表示若無美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）這類美國政府機關提供基本數據，民間企業所能做的有限。

合作創辦氣候X的營運長克魯沙（Kamil Kluza）坦言：「少了這些資料，我們無法判斷自家模型的好壞。」

鑒於美國的氣候相關資料集可能正逐漸從公共領域消失，例如有關甲烷羽流（methane plume）或淹水地圖等資訊，因此氣候X打算轉為依靠其他替代來源，例如歐洲聯盟（EU）、日本和英國的氣象局。

克魯沙告訴路透社：「我們需要靠大量的政府資料來確認曾經發生過的事。政府握有過去的水災、....地層下陷、土石流等事件紀錄。」

顧能預估，在全球資料服務相關支出當中，民間企業所占比例很快將由目前的僅15%躍增至50%以上。

這除了反映川普（Donald Trump）政府對科學服務支持的縮減規模，也可看出民間搶進熱度。地球情報業主管指出，如今相關民企籌資從未如此容易。

根據產業追蹤公司Tracxn提供給路透社的獨家資料，截至本月21日，地球情報相關企業今年僅透過57輪籌資便已籌得約32億美元資金，遠高於去年透過89輪籌資籌得的11億美元，以及2023年透過99輪籌資籌得的8億4500萬美元。