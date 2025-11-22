李奧納多也出庭作證…美嘻哈歌手涉洗錢、非法捐款 遭判刑14年

美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。

法新社報導，現年53歲、1990年代暢銷團體「流亡者」（The Fugees）的創始成員米歇爾（PrasMichel），2023年因涉及馬來西亞華裔商人劉特佐（Low Taek Jho）主導的馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）弊案，被判洗錢及違反競選資金法等罪。

該計畫讓數百萬美元資金流入美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2012年連任競選活動。

陪審團審理期間，包括好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）出庭作證，最終裁定米歇爾10項刑事罪名成立。

此外，米歇爾還被判串謀、偽造罪以及未申報擔任外國政府代理人等罪嫌。

他同時因2017年於美國總統川普（Donald Trump）首度執政期間，代表中國非法遊說而受審，當時意圖協助北京引渡被控詐騙超過10億美元、涉及數千投資人的企業家郭文貴回中國。

米歇爾的律師澤登伯格（Peter Zeidenberg）表示，當事人將提出上訴，他形容判決極不合理。

美國司法部檢察官去年指出，米歇爾「為金錢背叛國家」，「將數百萬美元非法外國捐款引入美國總統選舉」，因此必須嚴懲。

2010年代初，如今據信藏身中國的逃犯劉特佐，利用從一馬發展公司弊案盜取的數十億美元，在美國投資豪宅、不動產、藝術品以及好萊塢電影，如李奧納多狄卡皮歐主演的好萊塢電影「華爾街之狼」（Wolfof Wall Street）等。

一馬醜聞曝光後導致馬來西亞前首相納吉（NajibRazak）政府在2018年垮台，隨後納吉也被定罪入獄。