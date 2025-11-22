快訊

鬆口氣！彰化首批15處高風險蛋雞場採樣 芬普尼全部零檢出

南韓女團TWICE今高雄開唱 場外大批粉絲目睹警察忙取締這類人

王子爆偷吃人妻、小杰閃兵 威廉道歉：「棒棒堂」最近事情比較多

李奧納多也出庭作證…美嘻哈歌手涉洗錢、非法捐款 遭判刑14年

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導
美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾。圖／美聯社
美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾。圖／美聯社

美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬來西亞詐騙案，並協助資金流入美國政壇。

法新社報導，現年53歲、1990年代暢銷團體「流亡者」（The Fugees）的創始成員米歇爾（PrasMichel），2023年因涉及馬來西亞華裔商人劉特佐（Low Taek Jho）主導的馬來西亞主權財富基金「一馬發展公司」（1MDB）弊案，被判洗錢及違反競選資金法等罪。

該計畫讓數百萬美元資金流入美國前總統歐巴馬（Barack Obama）2012年連任競選活動。

陪審團審理期間，包括好萊塢影星李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）出庭作證，最終裁定米歇爾10項刑事罪名成立。

此外，米歇爾還被判串謀、偽造罪以及未申報擔任外國政府代理人等罪嫌。

他同時因2017年於美國總統川普（Donald Trump）首度執政期間，代表中國非法遊說而受審，當時意圖協助北京引渡被控詐騙超過10億美元、涉及數千投資人的企業家郭文貴回中國。

米歇爾的律師澤登伯格（Peter Zeidenberg）表示，當事人將提出上訴，他形容判決極不合理。

美國司法部檢察官去年指出，米歇爾「為金錢背叛國家」，「將數百萬美元非法外國捐款引入美國總統選舉」，因此必須嚴懲。

2010年代初，如今據信藏身中國的逃犯劉特佐，利用從一馬發展公司弊案盜取的數十億美元，在美國投資豪宅、不動產、藝術品以及好萊塢電影，如李奧納多狄卡皮歐主演的好萊塢電影「華爾街之狼」（Wolfof Wall Street）等。

一馬醜聞曝光後導致馬來西亞前首相納吉（NajibRazak）政府在2018年垮台，隨後納吉也被定罪入獄。

美國 詐騙 馬來西亞

延伸閱讀

中國汽車品牌可能會讓所有美國對手破產？

美禁令限制…Nvidia對中估下兩季銷量零 黃仁勳：很遺憾

無證客享州內學費優待 美司法部告加州：歧視外州美國生

彭博披露：美國調查大陸比特幣礦機巨頭涉國安疑慮

相關新聞

李奧納多也出庭作證…美嘻哈歌手涉洗錢、非法捐款 遭判刑14年

美國90年代嘻哈樂團「流亡者」成員米歇爾的律師今天證實，米歇爾遭到美國法院判刑14年，罪名是涉入金額高達數10億美元的馬...

媽媽從沒給兒子們看過的珍品！《超人》第一集原版漫畫以近3億元拍出

美國一家三兄弟2024年耶誕節清理已故母親的閣樓時，意外在一堆泛黃報紙下發現一件徹底改變他們人生的珍寶：一本1939年6...

影／別把禮儀忘在登機門！感恩節將至 美政府推廣告籲搭機文明

美國感恩節假期將至，在大量旅客湧向機場之際，聯邦政府呼籲民眾不要只檢視護照與行李，也包括搭機時的行為舉止與穿著。

史上首見… 保險公司退場 部分地區無紅藍卡優勢可選了

有線電視新聞網(CNN)21日報導，由於醫療成本增加速度超過政府補貼，紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantag...

川普重整能源部 擴大石油開採 引加州、佛州反彈

川普政府一天內連推兩項能源新政策：擴大近海石油開採計畫及重組能源部，目的是將石油及核能資源置於優先地位，取代先前推動再生...

同樣出身紐約精英階級 川普、曼達尼上演背景之爭

Politico新聞網站分析，新任紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)與川普總統同樣出身紐約，都是走民粹路線的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。