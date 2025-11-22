快訊

媽媽從沒給兒子們看過的珍品！《超人》第一集原版漫畫以近3億元拍出

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國第118屆國會2023年1月3日開議當天，一本1939年出版的《超人》原版漫畫與憲法副本和各種宗教書籍擺放在一起，供新科眾議院議員宣誓就職時使用。美聯社
美國第118屆國會2023年1月3日開議當天，一本1939年出版的《超人》原版漫畫與憲法副本和各種宗教書籍擺放在一起，供新科眾議院議員宣誓就職時使用。美聯社

美國一家三兄弟2024年耶誕節清理已故母親的閣樓時，意外在一堆泛黃報紙下發現一件徹底改變他們人生的珍寶：一本1939年6月出版的《超人》第一集原版漫畫，而且保存極為完好，20日以912萬美元（新台幣約2億8901萬元）拍出，成為史上售價最高的漫畫。

BBC報導，主辦拍賣的德州「傳統拍賣公司」（Heritage Auctions）形容，這是「漫畫收藏的巔峰」。根據新聞稿，選擇匿名的三兄弟年紀皆為五、六十歲，在閣樓報紙堆下蜘蛛網環繞的紙箱內找到6本漫畫書，其中包括《超人》第一集。

雖然三兄弟等幾個月才聯繫「傳統拍賣公司」，但副總裁艾倫（Lon Allen）一接到消息，數日內親赴舊金山拜訪。他們透露，母親一直說自己擁有一套很貴重的漫畫收藏，但從未拿給他們看過。艾倫在新聞稿中形容：「這就像是老掉牙的『我媽把我的漫畫丟了』故事出現超展開。」

傳統拍賣公司表示，三兄弟的母親在經濟大蕭條至二戰初期之間，與兄弟一起購買並保存這些漫畫至今。艾倫指出，北加州涼爽的氣候非常適合保存舊紙張，他說：「如果這些漫畫放在我們德州的閣樓裡，早就報銷了。」

大型第三方漫畫評級機構CGC為這本第一集《超人》漫畫在10分制中打出9.0分，超越先前的8.5分紀錄。含買家佣金在內，最終以超過900萬美元拍出，也輕鬆打破先前史上最高價漫畫拍出紀錄。原本的紀錄由1938年首次介紹超人的《動作漫畫》第1期創下，該書2024年以600萬美元成交。

三兄弟中的么弟表示，這個紙箱一直被遺忘在閣樓深處。他說：「歲月流逝，人生帶來一連串的失去與變化。日常生存的需求佔據生活，這箱漫畫曾被小心有意地放置，也被遺忘了，直到去年的耶誕節。」

他指出：「這不只是紙與墨的故事，也從來不只是收藏品，而是一段關於記憶、家庭，以及過去以意想不到的方式回到我們生命中的見證。」

母親 超人 漫畫 兄弟

