影／別把禮儀忘在登機門！感恩節將至 美政府推廣告籲搭機文明

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
旅客21日抵達美國喬治亞州的哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場，準備搭乘班機。歐新社
旅客21日抵達美國喬治亞州的哈茨菲爾德-傑克遜亞特蘭大國際機場，準備搭乘班機。歐新社

美國感恩節假期將至，在大量旅客湧向機場之際，聯邦政府呼籲民眾不要只檢視護照與行李，也包括搭機時的行為舉止與穿著。

紐約時報21日報導，美國運輸部長達菲（Sean Duffy）19日正式啟動名為「黃金旅行時代由你開始」的新宣導活動。影片以1960年代公益廣告風格拍攝，搭配法蘭克・辛納屈經典歌曲《與我遨翔》（Come Fly With Me）。畫面先呈現早期美國乘機旅客穿著西裝與禮帽的景象，接著對比現代旅客的各種「奧客行為」，包括光腳踩上椅背、用腳趾操作機上娛樂系統、機上打架、在機場情緒崩潰等誇張畫面。

達菲隨後在影片中現身，強調「登機門不是禮儀的終點」，並質問：「你是否幫助孕婦將行李放入頭頂行李架？著裝是否得體？是否管教好自己的孩子？是否向空服員與機師道謝？平常是否會說『請』和『謝謝』？」

達菲在接受福斯財經新聞訪問時表示：「我認為讓文明回歸，能提升每個人的旅行體驗。」他並補充說：「或許我們該回到那個不穿睡衣去機場的年代。」

